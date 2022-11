1 Heidi Klum und Tom Kaulitz sind seit 2019 verheiratet. Foto: imago images/NurPhoto

"GNTM"-Chefin Heidi Klum (49) und Tokio-Hotel-Musiker Tom Kaulitz (32) sind seit 2019 verheiratet und leben in einer großen Patchworkfamilie. Sie brachte vier Kinder aus zwei vorangegangenen Beziehungen mit in die Ehe: die Töchter Leni (18) und Lou (13) sowie die Söhne Henry (17) und Johan (15).

Nun hat sie im Gespräch mit der US-amerikanischen Ausgabe von "The Sun", das vor dem Finale der NBC-Show "America's Got Talent All-Stars" in Los Angeles stattfand, angedeutet, dass sie über ein weiteres Kind mit ihrem heutigen Mann nachdenkt. Aber:

"Ich meine, es zu wollen und es tatsächlich zu können, sind immer zwei verschiedene Dinge", sagte Heidi demnach. Und weiter: "Die 50 steht vor der Tür. Und die Dinge werden schwieriger, wenn man älter wird. Aber würde ich es wollen? Manchmal denke ich ja."

18. "GNTM"-Staffel startet in Los Angeles

So vage das auch klingen mag, immerhin beruflich ist bei ihr alles klar: Wie unlängst bekannt wurde, wird die 18. Staffel der ProSieben-Castingshow "Germany's next Topmodel" nicht wie gewohnt in Deutschland starten, sondern in der Klum-Kaulitz'schen Wahlheimat Los Angeles im US-Bundesstaat Kalifornien. 130 Kandidatinnen müssen sich dann vor der Chefjurorin beweisen und auch schon ihre erste Fashionshow laufen.