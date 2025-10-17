Mit The Fate of Ophelia-Musikvideo: Taylor Swift sorgt für Besucheransturm auf Museum in Hessen

Taylor Swift hat mit ihrem Musikvideo zu "The Fate of Ophelia" für einen Ansturm auf ein Museum in Hessen gesorgt. Das Museum organisierte nun ein eigenes Event - und die Tickets waren prompt vergriffen.
Der Einfluss von Popstar Taylor Swift (35) macht auch vor der deutschen Kunstwelt nicht Halt: Seit der Veröffentlichung ihres neuen Musikvideos "The Fate of Ophelia" als Teil des Albums "The Life of a Showgirl" pilgern Hunderte Fans ins Hessische Landesmuseum in Wiesbaden. Der Grund: Ein Gemälde des deutschen Jugendstilmalers Friedrich Wilhelm Theodor Heyser (1857-1921) diente offenbar als Inspiration für zentrale Szenen des Videos.