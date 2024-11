Mit The Bear-Star Jeremy Allen White: Bruce Springsteen schaut auf dem Set seines Biopics vorbei

1 Umarmung für den Boss: Jeremy Allen White (l.) begrüßt Bruce Springsteen Foto: Action Press

The Boss meets The Bear: Bruce Springsteen besuchte Jeremy Allan White am Set von "Deliver Me From Nowhere". Darin spielt White den Rockstar während der Entstehung eines seiner gefeiertsten Alben.











Der Boss kontrolliert am Set zu seinem Biopic, ob auch alles authentisch dargestellt wird. Bruce Springsteen (75) besuchte am Montag die Dreharbeiten zu dem Film "Deliver Me From Nowhere", die in seinem Heimatstaat New Jersey stattfinden. Fotos zeigen, wie der Rockstar den Schauspieler Jeremy Allen White (33) umarmt. Der als Hauptdarsteller der gefeierten Serie "The Bear" bekannt gewordene Darsteller verkörpert in dem Film den berühmten Musiker in den frühen 80er-Jahren.