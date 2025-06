"How I Met Your Mother"-Star Jason Segel hat sich verlobt

1 Jason Segel und Kayla Radomski bei den Golden Globe Awards im Januar 2025 - ein Jahr zuvor hatten sie hier ihren ersten gemeinsamen Auftritt als Paar. Foto: ddp

Verlobung bei "How I Met Your Mother"-Star Jason Segel: Der Schauspieler hat um die Hand seiner Partnerin Kayla Radomski angehalten. Die verkündete die News nun auf Instagram.











Link kopiert



"How I Met Your Mother"-Star Jason Segel (45) und seine Partnerin Kayla Radomski (34) haben sich verlobt! Das gab die Tänzerin am Mittwoch mit einem Instagram-Post bekannt. "FOREVER YES", schrieb Radomski zu einer Bilderreihe, die den emotionalen Augenblick festhält.