1 Ben Affleck und Jennifer Garner waren von 2005 bis 2018 verheiratet und haben zusammen drei Kinder. Foto: imago/Future Image

Vorbildlich trotz Trennung: Jennifer Garner und Ben Affleck zeigen, wie Patchwork geht - zum Vatertag überrascht sie ihren Ex mit liebevollen Worten und einem persönlichen Foto.











Link kopiert



Jennifer Garner (53) hat ihren Ex-Mann Ben Affleck (52) mit einem bislang unveröffentlichtem Foto am US-amerikanischen Vatertag geehrt. Die Schauspielerin teilte am 15. Juni in ihrer Instagram-Story eine private Aufnahme des Hollywoodstars, das vor einigen Jahren mit einem seiner Kinder entstanden ist.