Mit süßem Bild: Michelle Obama kündigt Podcast mit ihrem Bruder an

1 Michelle Obama launcht einen neuen Podcast. Foto: stock_photo_world/Shutterstock

In ihrem Podcast von 2023 unterhielt sich Michelle Obama mit berühmten Gästen. Nun hat die ehemalige First Lady der USA ein neues Projekt angekündigt. In "IMO with Michelle Obama & Craig Robinson" wird sie sich künftig mit Stargästen unterhalten - und ihrem Bruder.











Link kopiert



Michelle Obama (61) startet einen neuen Podcast. Am 12. März soll laut "Deadline" "IMO with Michelle Obama & Craig Robinson" an den Start gehen. Der Titel verrät es schon: Die ehemalige First Lady der USA geht nicht alleine auf Sendung. An ihrer Seite wird Craig Robinson (62) sprechen - ihr Bruder.