Mit Succession-Star Jeremy Strong: Offiziell: The Social Network-Fortsetzung kommt 2026

Der Erfolgsfilm "The Social Network" erhält unter dem Titel "The Social Reckoning" eine Fortsetzung, die schon 2026 in den Kinos starten soll. Auch der Cast wurde jetzt offziell bestätigt.

In den vergangenen Monaten häuften sich Berichte von US-Branchenmedien zur geplanten Fortsetzung des Erfolgsfilms "The Social Network" aus dem Jahr 2010. Jetzt hat das Filmstudio Sony das neue Projekt sowie seinen Cast offiziell bestätigt, den Titel bekannt gegeben und auch verkündet, dass "The Social Reckoning" schon im Jahr 2026 in den Kinos erscheinen wird, wie unter anderem "Variety" berichtet.

"Succession"-Star Jeremy Strong spielt Mark Zuckerberg Die Dreharbeiten zur "The Social Network"-Fortsetzung - von Sony offiziell als "Begleitstück" zum Vorgängerfilm bezeichnet - beginnen demnach schon im kommenden Monat. Am 9. Oktober 2026, und damit in rund einem Jahr, soll das Werk in den Kinos erscheinen. Das Drehbuch verfasst, wie bei "The Social Network", Star-Autor und Oscarpreisträger Aaron Sorkin (64), der dieses Mal auch Regie führt und von David Fincher (63) übernimmt, der noch "The Social Network" inszenierte.

"Succession"-Star Jeremy Strong (46) wird in "The Social Reckoning" Facebook-Gründer Mark Zuckerberg (41) verkörpern, der im Vorgängerfilm noch von Jesse Eisenberg (41) gespielt wurde. Oscarpreisträgerin Mikey Madison ("Anora", 26) verkörpert Whistleblowerin Frances Haugen (41), die die sogenannten Facebook Files erst möglich gemacht hatte, eine explosive Artikelserie im "Wall Street Journal" über konzerninterne Vorgänge.

Drei Oscars für "The Social Network"

Außerdem zum Cast gehört "The Bear"-Star Jeremy Allen White (34). Er verkörpert den Journalisten Jeff Horwitz, der hinter der Artikelserie der Facebook Files steckte. Die damalige Artikelreihe enthüllte unter anderem, dass der heutige Meta-Konzern intern um die schädlichen Auswirkungen von Instagram auf Teenager wusste oder dass es zur Firmenpolitik gehörte, provokative Facebook-Beiträge durch eine hohe Reichweite zu fördern.

"The Social Network" wurde im Jahr 2010 von Kinopublikum und Kritikern gefeiert. Der Film spielte etwa 226 Millionen US-Dollar an den weltweiten Kinokassen ein und wurde für acht Oscars nominiert. Drei Preise konnten schließlich gewonnen werden. Autor Aaron Sorkin nahm den Academy Award für das Beste adaptierte Drehbuch mit nach Hause.