Mit strahlendem Porträt: Charles und Camilla gratulieren Prinzessin Kate zum 44. Geburtstag

Ein Social-Media-Glückwunsch darf nicht fehlen: König Charles und Königin Camilla haben Prinzessin Kate zum 44. Geburtstag gratuliert. Ein dazugehöriges Foto zeigt eine strahlende Kate. Das Geburtstagskind selbst veröffentlichte ein emotionales Video.

Prinzessin Kate feiert an diesem Freitag ihren 44. Geburtstag. Die Ehefrau von Prinz William (43) kann sich über Glückwünsche des Königspaars freuen: Charles III. (77) und Ehefrau Königin Camilla (78) überbringen ihre Glückwünsche über die Social-Media-Kanäle der "Royal Family". In einer Instagram-Story und auf X wurde ein Bild der dreifachen Mutter veröffentlicht, auf dem Kate mit einem glücklichen Strahlen zu sehen ist. "Wir wünschen der Prinzessin von Wales alles Gute zum Geburtstag", heißt es in den Beiträgen.

"Wir können so viel von Mutter Natur lernen" Auf den Social-Media-Auftritten von Kate und ihrem Ehemann wurde an ihrem Ehrentag ein persönlicher Clip der 44-Jährigen veröffentlicht. Er ist ein Teil der vierteiligen Serie namens "Mother Nature" (Mutter Natur). Die Folgen sind jeweils dem Frühling, Sommer, Herbst und Winter gewidmet.

"Die Serie 'Mother Nature' ist eine sehr persönliche, kreative Reflexion darüber, wie mir die Natur geholfen hat, zu heilen", erklärt Kate zu dem aktuellen Video. "Aber es ist auch eine Geschichte über die Kraft der Natur und der Kreativität bei der kollektiven Heilung. Wir können so viel von Mutter Natur lernen, wenn wir eine glücklichere, gesündere Welt schaffen wollen."

In dem Video, das sich dem Winter und verschneiten Landschaften widmet, ist Kate laut "Daily Mail" bei einem morgendlichen Spaziergang in Berkshire zu sehen. "Selbst in der kältesten und dunkelsten Jahreszeit hat der Winter die Fähigkeit, uns Stille, Geduld und ruhige Besinnlichkeit zu schenken", erklärt Williams Ehefrau aus dem Off.

Weiter beschreibt sie: "Ich denke darüber nach, wie dankbar ich bin. Denn die Flüsse in uns fließen ungehindert, Ängste werden weggewaschen, gereinigt und geläutert. Wir finden Frieden mit unseren Tränen und entdecken, was es bedeutet, lebendig zu sein. Eins zu sein mit der Natur; einem stillen Lehrer und einer sanften Stimme, die uns leitet. Und uns hilft, zu heilen."

Im Frühjahr 2024 wurde Prinzessin Kates Krebserkrankung bekannt. Anfang 2025 teilte sie mit, dass der Krebs in Remission sei.