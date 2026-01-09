Mit strahlendem Porträt: Charles und Camilla gratulieren Prinzessin Kate zum 44. Geburtstag

Ein Social-Media-Glückwunsch darf nicht fehlen: König Charles und Königin Camilla haben Prinzessin Kate zum 44. Geburtstag gratuliert. Ein dazugehöriges Foto zeigt eine strahlende Kate. Das Geburtstagskind selbst veröffentlichte ein emotionales Video.
Prinzessin Kate feiert an diesem Freitag ihren 44. Geburtstag. Die Ehefrau von Prinz William (43) kann sich über Glückwünsche des Königspaars freuen: Charles III. (77) und Ehefrau Königin Camilla (78) überbringen ihre Glückwünsche über die Social-Media-Kanäle der "Royal Family". In einer Instagram-Story und auf X wurde ein Bild der dreifachen Mutter veröffentlicht, auf dem Kate mit einem glücklichen Strahlen zu sehen ist. "Wir wünschen der Prinzessin von Wales alles Gute zum Geburtstag", heißt es in den Beiträgen.