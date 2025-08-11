Mit Steven Spielberg und Leo DiCaprio: Dokuserie Mr. Scorsese: Ein Blick auf das Leben der Regielegende

Als die Produzenten die Schießerei aus "Taxi Driver" kürzen wollten, plante Martin Scorsese wutentbrannt, ins Studio einzubrechen. Die Dokuserie "Mr. Scorsese" zeigt den Oscarpreisträger als besessenen Filmemacher - mit Erinnerungen von Spielberg, De Niro und DiCaprio.
Die Produzenten wollten die berüchtigte Schießerei am Ende von "Taxi Driver" kürzen - sehr zum Ärger von Martin Scorsese (82). Der Regisseur sei damals so wütend gewesen, dass er sich eine Waffe besorgen wollte, um die Produzenten zu bedrohen. Daran erinnert sich sein Freund Steven Spielberg (78) im ersten Trailer zu "Mr. Scorsese". Die fünfteilige Dokuserie über das Leben der Regielegende startet am 17. Oktober 2025 bei Apple TV+.