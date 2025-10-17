Mit Stern auf dem Hollywood Walk of Fame: Freddy-Krueger-Darsteller Robert Englund wird an Halloween geehrt

Freddy Krueger wird pünktlich zu Halloween geehrt: Horror-Ikone Robert Englund erhält am 31. Oktober 2025 einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame.
Schauspieler Robert Englund (78), bekannt für seine ikonische Rolle als Freddy Krueger in der "Nightmare on Elm Street"-Reihe (deutscher Titel: "Nightmare - Mörderische Träume"), wird mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt. Die Zeremonie findet passenderweise am 31. Oktober, also an Halloween, statt. Das verkündete die Hollywood Chamber of Commerce auf Instagram.