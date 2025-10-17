Mit Stern auf dem Hollywood Walk of Fame: Freddy-Krueger-Darsteller Robert Englund wird an Halloween geehrt

Schauspieler Robert Englund (78), bekannt für seine ikonische Rolle als Freddy Krueger in der "Nightmare on Elm Street"-Reihe (deutscher Titel: "Nightmare - Mörderische Träume"), wird mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt. Die Zeremonie findet passenderweise am 31. Oktober, also an Halloween, statt. Das verkündete die Hollywood Chamber of Commerce auf Instagram.

Die Zeremonie soll demnach um 11:30 Uhr Ortszeit in Los Angeles beginnen und findet im 5500 Block des Hollywood Boulevard statt. Englund, der Freddy Krueger in insgesamt acht der Horrorfilme verkörperte, darunter "Freddy vs. Jason" (2003), wird laut Medienberichten bei der Veranstaltung von der Schauspielerin Heather Langenkamp (61), die im Originalfilm von 1984 die Rolle der Nancy Thompson spielte, und dem Regisseur Eli Roth, unterstützt. Die Veranstaltung wird live auf verschiedenen Plattformen übertragen, sodass Fans weltweit an diesem besonderen Moment teilhaben können.

Robert Englund wirkte an über 80 Produktionen mit

Mit der Verleihung des Sterns auf de Hollywood Walk of Fame wird Englunds langjährige Karriere in der Filmindustrie gewürdigt. Neben seiner Rolle als Freddy Krueger wirkte Englund in über 80 Filmen und Fernsehserien mit, darunter "Mr. Universum" (1976) und "A Star Is Born" (1976). Im selben Jahr begann er seine Horrorfilm-Karriere mit einer Rolle in "Blutrausch" von Tobe Hooper. 1984 verkörperte er erstmals den Freddy Krueger, 2003 schlüpfte er das letzte Mal in die Gruselrolle.

1989 führte er für den Horrorfilm "976-Evil" erstmals Regie, zudem inszenierte er im selben Jahr zwei Folgen der Serie "Freddy's Nightmars: A Nightmare on Elm Street". 2008 führte er bei der Horrorkomödie "Killer Pad" Regie. Zuletzt war Englund 2022 in der vierten Staffel der Netflix-Serie "Stranger Things" als Victor Creel zu sehen.