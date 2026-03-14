Cameron Diaz ist wieder mittendrin: Die 53-Jährige wurde in New York beim Dreh ihrer neuen Romantikkomödie gesichtet - an der Seite von Stephen Merchant, der das Projekt auch inszeniert.

Cameron Diaz (53) bleibt nach ihrem Schauspielcomeback vielbeschäftigt: In den Straßen New Yorks wurde die 53-Jährige am Freitagabend beim Dreh ihrer neuen Romantikkomödie gesichtet. Erkennbar an ihren blonden, für die Rolle aufwendig gelockten Haaren, stand sie vor dem Olive Tree Cafe und dem berühmten Comedy Cellar, einem der legendärsten Clubs der Stand-up-Szene der Stadt. Genau das passt zum Stoff, den sie hier verfilmt.

Denn Diaz spielt laut "Deadline" in dem noch namenlosen Projekt eine brotlose Kleinkünstlerin, die sich auf den Bühnen New Yorks als Stand-up-Comedian durchschlägt - und vor allem eines braucht: eine Krankenversicherung. Die findet sie auf denkbar ungewöhnlichem Weg: durch eine Scheinehe. Ihr Gegenüber ist "The Office"-Mitschöpfer Stephen Merchant (51), der nicht nur die Hauptrolle übernimmt, sondern auch Regie führt und das Drehbuch mitgeschrieben hat.

Merchant, der ebenfalls am Set zu sehen war, spielt einen Angestellten eines noblen New Yorker Hotels, der aus Gründen der gesellschaftlichen Reputation dringend eine Ehefrau braucht. Was als rein geschäftliches Arrangement beginnt, soll sich der Ankündigung zufolge zu echter Romantik entwickeln. Zum weiteren Cast gehören John Segarra sowie die Komikerin Sherry Cola.

Nach Auszeit wieder voll im Geschäft

Dass Cameron Diaz überhaupt wieder vor der Kamera steht, war lange undenkbar. Zehn Jahre hatte sie Hollywood den Rücken gekehrt. Dann kam im Januar 2025 der Netflix-Film "Back In Action", ihr Comeback nach langer Auszeit, an der Seite von Jamie Foxx (58). Der Streifen markierte ihre Rückkehr ins Rampenlicht und war offenbar der Startschuss für mehr.

Denn die Projekte häufen sich seitdem. Neben dem New Yorker Romanzen-Dreh ist Diaz auch für "Shrek 5" tätig, wo sie erneut Prinzessin Fiona ihre Stimme leiht. Hinzu kommt "Bad Day", eine weitere Netflix-Actionkomödie, für die sie bereits im vergangenen Herbst vor der Kamera stand. Die einstige Hollywood-Abwesende spielt darin eine alleinerziehende Mutter, die am absolut schlimmsten Tag ihres Lebens verzweifelt "ein kleines Versprechen" an ihre Tochter einhalten muss.