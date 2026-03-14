Cameron Diaz ist wieder mittendrin: Die 53-Jährige wurde in New York beim Dreh ihrer neuen Romantikkomödie gesichtet - an der Seite von Stephen Merchant, der das Projekt auch inszeniert.
Cameron Diaz (53) bleibt nach ihrem Schauspielcomeback vielbeschäftigt: In den Straßen New Yorks wurde die 53-Jährige am Freitagabend beim Dreh ihrer neuen Romantikkomödie gesichtet. Erkennbar an ihren blonden, für die Rolle aufwendig gelockten Haaren, stand sie vor dem Olive Tree Cafe und dem berühmten Comedy Cellar, einem der legendärsten Clubs der Stand-up-Szene der Stadt. Genau das passt zum Stoff, den sie hier verfilmt.