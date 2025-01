Mit Spannung erwartete Fortsetzung: Rick Kavanian: Erleichtert vom Feedback zu Das Kanu des Manitu

1 Rick Kavanian sorgte beim 49. Deutschen Filmball für gute Laune. Foto: ddp/Geisler/Frederic Kern

"Der Schuh des Manitu" erhält eine Kinofortsetzung. Ein Wiedersehen gibt es unter anderem mit Rick Kavanian als liebenswerter Grieche Dimitri. Wie der Dreh zu "Das Kanu des Manitu" war und wie die Reaktionen auf die ersten Szenen ausfielen, erzählt der Schauspieler im Interview.











Es ist eine der meist erwarteten Filmfortsetzungen des Jahres: Am 14. August 2025 wird "Das Kanu des Manitu" in den Kinos starten. Der erste Teil der Westernkomödie, "Der Schuh des Manitu" (2001), gilt bis heute als einer der erfolgreichsten deutschen Filme. Die Erwartungen an Teil zwei der mit Preisen ausgezeichneten Wild-West-Parodie sind dementsprechend hoch. Nicht nur Michael Bully Herbig (56) als Abahachi und Christian Tramitz (69) als sein weißer Blutsbruder Ranger kehren zurück, auch Rick Kavanian (54) schlüpft wieder in seine Rolle als liebenswerter Grieche Dimitri. "Die Vorfreude ist sehr groß", erklärt der Schauspieler im Hinblick auf den Kinostart im Gespräch mit spot on news am Rande des Deutschen Filmballs. Erste Reaktionen auf die Fortsetzung hat das Team sogar bereits bekommen.