Mit spannenden Gästen: Joachim Llambi freut sich auf sein Riverboat-Debüt

1 Joachim Llambi freut sich auf seine erste "Riverboat"-Moderation. Foto: imago/Panama Pictures

Joachim Llambi ist vor seinem "Riverboat"-Debüt voller Vorfreude. Am Freitagabend wird er gemeinsam mit Co-Moderatorin Kim Fisher erstmals durch die Talkshow führen. Der "Let's Dance"-Juror freut sich schon jetzt auf spannende Gespräche mit seinen ersten Gästen.











Am heutigen Freitagabend (23. August) kehrt die beliebte MDR-Sendung "Riverboat" aus der Sommerpause zurück - und das erstmals mit Joachim Llambi (60) als Moderator. "Heute geht es los!!! Ich bin voller Vorfreude und riesig gespannt auf unsere Gäste", schrieb der "Let's Dance"-Juror am Morgen in einer Instagram-Story.