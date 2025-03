Mit Sonja Zietlow: Die Verräter: Starttermin für die neue Staffel steht fest

Die dritte Staffel von "Die Verräter - Vertraue Niemandem!" mit Sonja Zietlow hat ein offizielles Startdatum - schon in wenigen Wochen können sich Fans der TV-Show über neue Folgen freuen. Auch welche Promis dieses Mal dabei sind, ist bereits bekannt.

Die TV-Show "Die Verräter - Vertraue Niemandem!" mit Moderatorin Sonja Zietlow (56) ist ab dem 29. April um 20:15 Uhr zurück auf den TV-Bildschirmen. Dann startet RTL gemeinsam mit RTL+ die dritte Staffel der sechsteiligen Sendung, wie der Sender nun verkündete. Zu sehen gibt es die Show dann immer dienstags um 20:15 Uhr bei RTL. Die ersten beiden Folgen sind ab dem 29. April auch auf RTL+ verfügbar.

Diese Stars sind in der neuen Staffel von "Die Verräter" mit dabei

Welche Prominenten dann um den Schatz kämpfen, ist ebenfalls bereits bekannt: Mit dabei ist die "Let's Dance"-Jury bestehend aus Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge González. Wayne Carpendale, Mirja du Mont, Younes Zarou, Marie Reim, Jan Hofer, Ralf Bauer, Charlotte Würdig, Sandy Mölling, Thaddäus Meilinger, Timon Krause, Joe Laschet, Martina Voss-Tecklenburg und Janin Ullmann gehören ebenfalls zu den neuen "Verräter"-Stars. Die Gruppe begrüßt Sonja Zietlow dann wieder im "Verräter"-Schloss. Als Preis gibt es einen Silberschatz von bis zu 50.000 Euro.

Darum geht's in der Show

Bei "Die Verräter" kommen 16 Promis zusammen. Unter ihnen befinden sich jedoch Verräter, die heimlich ausgewählt werden und die nach und nach Mitspieler eliminieren, um sich den Schatz unter den Nagel zu reißen. Die "Loyalen" versuchen derweil, die Verräter zu enttarnen. Im Gegensatz zu den Promis erfährt das Publikum bereits zu Beginn, wer die Verräter sind.

Das sind die bisherigen Gewinner

Erst im November 2024 ging die zweite Staffel "Die Verräter - Vertraue Niemandem!" zu Ende. Am Schluss konnten sich Reality-TV-Star Jessica Haller (34) und Tänzerin Oana Nechiti (37) als Verräterinnen durchsetzen und 27.500 Euro bejubeln. In Staffel eins sicherte sich 2023 Sängerin Anna-Carina Woitschack (32) zusammen mit ihrem Schlagerkollegen Vincent Gross (28) den Silberschatz in Höhe von 46.500 Euro.