Nino de Angelo wird im Sommer 2026 auf den Freilichtbühnen in Deutschland performen. Das Set soll "Vergangenheit und Gegenwart musikalisch verbinden". Neben aktuellen Stücken wird de Angelo auch legendäre Songs wie "Jenseits bis Eden" singen.

Nino de Angelo (61) hat für den Sommer 2026 eine Tour der besonderen Art angekündigt. Auf ausgewählten Freilichtbühnen Deutschlands wird er Songs aus seinem Album "Un Momento Italiano" performen. Die Zuschauer dürfen sich auf "emotionale Momente" in einer einzigartigen Live-Atmosphäre freuen, wie es in einer Mitteilung heißt.

Dabei kehrt de Angelo zurück zu seinen Ursprüngen und möchte den Fans seine italienische Herkunft näherbringen. Daher hat er sich für eine Open-Air-Tour entschieden.

Tour startet nächstes Jahr

Der Sänger wird auch seine ikonischen Songs singen. Von "Jenseits bis Eden" bis zu aktuellen Stücken ist für jeden Fan etwas dabei. Das Lied "Tornerò", welches er gemeinsam mit Giovanni Zarrella (47) auf seiner Show gesungen hat, darf ebenfalls nicht fehlen. Das Set soll "Vergangenheit und Gegenwart musikalisch verbinden".

Die Open-Air-Tour beginnt am 12. Juni 2026 und endet am 30. August. Der Vorverkauf startet am 6. November 2025.