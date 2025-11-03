Nino de Angelo wird im Sommer 2026 auf den Freilichtbühnen in Deutschland performen. Das Set soll "Vergangenheit und Gegenwart musikalisch verbinden". Neben aktuellen Stücken wird de Angelo auch legendäre Songs wie "Jenseits bis Eden" singen.
Nino de Angelo (61) hat für den Sommer 2026 eine Tour der besonderen Art angekündigt. Auf ausgewählten Freilichtbühnen Deutschlands wird er Songs aus seinem Album "Un Momento Italiano" performen. Die Zuschauer dürfen sich auf "emotionale Momente" in einer einzigartigen Live-Atmosphäre freuen, wie es in einer Mitteilung heißt.