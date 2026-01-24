Nach den Enthüllungen ihres Sohnes Brooklyn über einen Familienstreit erlebt Victoria Beckham einen unerwarteten Chart-Triumph. Ihre Solo-Single von 2001 ist plötzlich die meistverkaufte Single der Woche in Großbritannien. Dahinter steckt eine Solidaritätswelle ihrer Fans.

Ihre Fans drücken auf kreative Weise ihre Solidarität mit Posh Spice aus. Victoria Beckham (51) hat mit "Not Such an Innocent Girl" die meistverkaufte Single der Woche in Großbritannien, wie britische Medien berichten. Das Besondere daran: Der Song stammt aus dem Jahr 2001.

Der überraschende Erfolg kommt kurz nachdem Sohn Brooklyn (26) brisante Details über einen Familienstreit öffentlich gemacht hatte. Anfang der Woche hatte er seine Eltern beschuldigt, seine Ehe mit Nicola eher sabotiert als unterstützt zu haben, zudem schilderte er ein Klima der Kontrolle im Namen der "Beckham"-Marke.

Fans, die sich im Promi-Zoff des Jahres auf die Seite der Eltern schlagen, zeigten ihre Unterstützung nun offenbar dadurch, dass sie massenhaft den Song von Victoria Beckhams Solo-Debüt kauften und streamten.

Erster Nummer-eins-Hit seit 25 Jahren

Der Song erreichte die Spitze gleich zweier Charts - der Official Singles Sales Chart und der Official Download Chart. In den offiziellen Top 100, die Streams und Verkäufe kombinieren, taucht der Titel allerdings nicht auf. Konkrete Zahlen für Beckhams Song nannte die Official Charts Company nicht, teilte jedoch mit, dass Verkäufe und Streams um satte 19.615 Prozent im Vergleich zur Vorwoche gestiegen seien.

Ein Meilenstein für das Ex-Spice-Girl

Die Chart-Platzierungen bedeuten für Beckham die ersten Nummer-eins-Positionen seit dem Spice-Girls-Hit "Holler/Let Love Lead the Way" aus dem Jahr 2000. Die Girlgroup landete insgesamt neun Mal auf Platz eins der britischen Charts - mehr als jede andere Frauengruppe. Als Solo-Künstlerin war Beckham dieser Erfolg bislang verwehrt geblieben. Ihr erster Alleingang "Out of Your Mind" - eine Zusammenarbeit mit Dane Bowers - unterlag 2000 im Chart-Duell gegen "Groovejet (If This Ain't Love)" von Spiller und Sophie Ellis-Bextor. "Not Such an Innocent Girl" war 2001 ihre erste echte Solo-Single.