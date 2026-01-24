Nach den Enthüllungen ihres Sohnes Brooklyn über einen Familienstreit erlebt Victoria Beckham einen unerwarteten Chart-Triumph. Ihre Solo-Single von 2001 ist plötzlich die meistverkaufte Single der Woche in Großbritannien. Dahinter steckt eine Solidaritätswelle ihrer Fans.
Ihre Fans drücken auf kreative Weise ihre Solidarität mit Posh Spice aus. Victoria Beckham (51) hat mit "Not Such an Innocent Girl" die meistverkaufte Single der Woche in Großbritannien, wie britische Medien berichten. Das Besondere daran: Der Song stammt aus dem Jahr 2001.