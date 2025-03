Mit Sido und Marteria: Tim Mälzer feiert Kitchen Impossible-Jubiläum

Die Rap-Stars Sido und Marteria zählen zu den prominenten Gästen, die in der Jubiläumsstaffel von "Kitchen Impossible" mit Tim Mälzer um den Kochthron buhlen. Statt frühzeitig in Rente zu gehen, wie er vor rund einem Jahr laut überlegte, ist der Hamburger Koch weiterhin gut im TV-Geschäft unterwegs.

Der Koch-Wettkampf "Kitchen Impossible" geht in die zehnte Staffel. Und Tim Mälzer (54) darf zum Jubiläum ganz besondere Gäste begrüßen (ab 27. April, sonntags, 20:15 Uhr, Vox sowie eine Woche vorab auf RTL+).

Die Jubiläumsstaffel umfasst acht Folgen, wie der Sender am 25. März mitteilte. Einer der Herausforderer wird der britische Starkoch Jamie Oliver (49) sein, mit dem Mälzer zu Beginn seiner Karriere oft verglichen wurde. Aber nicht nur erfahrene Köche werden am Start sein, sondern auch Prominente jenseits der Kochszene. So werden sich die Rapper Sido (44) und Marteria (42) dem Wettkampf am Topf stellen.

Dankbar, dass sich Show so lange hält

"Damals hätte ich nach der Ausstrahlung der ersten Folge nie geglaubt, dass wir zehn Jahre später mit einer grandiosen Jubiläumsstaffel mit unglaublich tollen Kontrahenten und Mitspielern auf Sendung gehen würden", wird Mälzer in der Pressemitteilung zitiert. "Es ist in der heutigen Zeit alles andere als selbstverständlich, dass sich eine Formatneuentwicklung so lange mit solch einem Zuspruch halten kann."

Dabei hatte der TV-Koch im März 2024 noch seine Fans mit dem Gedanken an einen baldigen Ruhestand geschockt. Dem Hamburger Magazin "Szene Hamburg" verriet er: "Es gibt so viele Sachen, die ich machen möchte, aber eigentlich will ich nur in Rente." Er beschäftige sich "gerade viel mit dem Thema 'Aufhören'. Ich komme jetzt so langsam in ein Alter, wo man sich dem auch mal stellen muss". Doch davon scheint nun doch noch lange nicht die Rede zu sein.

Weitere Vox-Shows mit Mälzer

Denn Mälzer hat auf Vox in diesem Jahr mehrere Eisen im Feuer. Bevor die Jubiläumsstaffel "Kitchen Impossible" startet, läuft am Mittwoch, 26. März, noch die letzte Folge "Herbstresidenz mit Tim Mälzer und André Dietz" (20:15 Uhr). Die Sendung begleitet ein Generationenprojekt, in dem Menschen mit Behinderung für die Altenpflege ausgebildet werden. Vox freut sich über "starke Marktanteile von bis zu 7,4 Prozent in der Zielgruppe der 14 - bis 59-Jährigen". Zudem kündigt der Sender eine Wiedersehensfolge "in den nächsten Monaten" an.

Weiter ist das neue Format "Mälzers Meisterklasse" geplant, das im Herbst ausgestrahlt werden soll. Darin sucht Mälzer unter zwölf Gastro-Profis, ausgebildeten Köchinnen und Köchen sowie talentierten Hobbyköchen den "ultimativen Charakterkoch". Neben einem Gewinn von 50.000 Euro darf sich die Siegerin oder der Sieger über ein "exklusives Mentorship" von Tim Mälzer freuen.