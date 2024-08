Mit Sicherheit mehr Konzerte: Oasis: Weitere Tourdaten und Reunion mit Bonehead?

1 Die Gallagher-Geschwister und Bonehead gehören zum originalen Line-up von Oasis. Foto: imago/STAR-MEDIA / imago/Matrix

Oasis haben mit ihrer Ankündigung einer Reunion-Tour das Internet erobert. Es soll jedoch nicht bei den veröffentlichten Terminen bleiben. Nicht nur die Brüder, auch Gründungsmitglied und Gitarrist Bonehead soll zudem auf der Bühne stehen.











14 Konzerte sind bestätigt, weitere sollen offenbar kommen: Oasis gehen im nächsten Jahr auf Reunion-Welttournee. Bislang kündigten Noel (57) und Liam Gallagher (51) ausschließlich Daten in Großbritannien und Irland an. Zu diesen sollen sich einem Insider von "The Sun" zufolge weitere Termine gesellen. Auch Oasis' ehemaliger Gitarrist Bonehead (59) soll bei den sehnsüchtig erwarteten Events mit von der Partie sein.