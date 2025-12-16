Zum Jahreswechsel begrüßt Florian Silbereisen nicht nur wieder zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer zum "Silvester-Schlagerbooom", sondern auch viele Promis. Diese Stars feiern mit dem Publikum ins neue Jahr.

Unaufhörlich rückt der Jahreswechsel näher. Wer das Spektakel im eigenen Zuhause gemütlich auf der Couch verbringen möchte, kann gemeinsam mit Florian Silbereisen (44) im Ersten, im ORF und im SRF ab 20:15 Uhr ins neue Jahr feiern. Der Moderator und Showmaster begrüßt das Publikum am 31. Dezember zu "Silvester-Schlagerbooom 2026 live - Die Wunderlichtershow". Mit dabei sind zahlreiche Größen aus der deutschsprachigen Musikwelt.

"XXXXXXL-Party" mit vielen Promis Die Vorbereitungen für die Liveshow aus dem BMW-Park in München laufen bereits seit Monaten, wie das Erste mitteilt. Die Basketballarena soll sich "einmal mehr in ein funkelndes und glitzerndes Wunderlichtermeer" verwandeln, bevor um Mitternacht zum Silvester-Feuerwerk am Brandenburger Tor in Berlin geschaltet wird.

Das Publikum bekommt zum Jahreswechsel einen typisch vielfältigen Silbereisen-Mix an Promis zu sehen. Mit dabei sind Roland Kaiser, Maite Kelly und auch Unheilig, Howard Carpendale sowie Pietro Basile. Weitere Stars, die sich die Ehre geben, sind Heinz Rudolf Kunze, Nicole, DJ Ötzi, Ben Zucker, Andy Borg und Vincent Gross. Außerdem wird die britische 80er-Ikone Samantha Fox zu sehen sein. Daneben kündigt das Erste an, dass noch weitere Promis und Überraschungen auf das Publikum warten.

Silbereisen freut sich in der Pressemitteilung: "Der Silvester-Schlagerbooom war als einmalige Show zum Jubiläum unserer Sendereihe geplant. Aber die Resonanz war so überwältigend, dass es eine Fortsetzung geben wird: Wir machen es nochmal!" Die Rede ist von einer "einmaligen Zugabe". Er könne bereits versprechen: "Diese Party wird XXXXXXL!"