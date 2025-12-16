Zum Jahreswechsel begrüßt Florian Silbereisen nicht nur wieder zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer zum "Silvester-Schlagerbooom", sondern auch viele Promis. Diese Stars feiern mit dem Publikum ins neue Jahr.
Unaufhörlich rückt der Jahreswechsel näher. Wer das Spektakel im eigenen Zuhause gemütlich auf der Couch verbringen möchte, kann gemeinsam mit Florian Silbereisen (44) im Ersten, im ORF und im SRF ab 20:15 Uhr ins neue Jahr feiern. Der Moderator und Showmaster begrüßt das Publikum am 31. Dezember zu "Silvester-Schlagerbooom 2026 live - Die Wunderlichtershow". Mit dabei sind zahlreiche Größen aus der deutschsprachigen Musikwelt.