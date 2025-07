Mit seiner Band Black Sabbath: Ozzy Osbourne kehrt posthum in die deutschen Charts zurück

Nach dem Tod von Ozzy Osbourne schnellen seine Streamingzahlen in die Höhe, die Metal-Legende schafft es posthum zurück in die deutschen Charts. Gleichzeitig feiern die Amigos ihr 17. Nummer-eins-Album.

Nur wenige Tage nach seinem Tod hat Ozzy Osbourne (1948-2025) seinen Weg zurück in die Offiziellen Deutschen Charts gefunden. Der 1970er Jahre Klassiker "Paranoid" von seiner Band Black Sabbath ist diese Woche auf Platz 70 der von GfK Entertainment ermittelten Single-Charts geklettert. Das gleichnamige Album schafft sogar den Re-Entry auf Position 29.

Besonders beeindruckend: Im Vergleich zu den zwei Tagen vor Osbournes Tod verzeichneten sämtliche Titel des Künstlers am 22. und 23. Juli einen Streaming-Anstieg von unglaublichen 982 Prozent. Black-Sabbath-Streams legten um 738 Prozent zu.

Die Amigos auf Platz eins der Album-Charts

Eine ähnliche Generation, aber mit einem ganz anderen Musikstil, hat in den Album-Charts den Thron erklommen: Mit "Lebe jetzt" sichern sich die Amigos ihr 17. Nummer-1-Album. Auf Platz zwei sind Bonez MC & LX mit "Dumm aber doppelt", während der "KPop Demon Hunters"-Soundtrack auf Platz drei und Tyler, The Creators neues Platte "Don't Tap The Glass" auf Platz vier stehen. Die Top fünf macht Joe Bonamassa mit "Breakthrough" komplett. Shindy platziert sich mit "<3 My People" auf Rang sechs.

Alex Warren weiterhin auf dem Chartthron

In den Single-Charts macht "Ordinary" von Alex Warren erneut das Rennen - zum insgesamt achten Mal in diesem Jahr. Platz zwei geht an "Golden" aus dem "KPop Demon Hunters"-Soundtrack und Platz drei an "Tau mich auf" von Zartmann. Amo & Aymen rücken mit "Love All Night" auf den vierten Platz, während sich Jazeek mit dem Song "Akon" auf Platz fünf hält.