Mit seinem Album Zeitlos: Howard Carpendale mit 80 Jahren erstmals an der Chartspitze

Howard Carpendale hat es nach 60 Jahren auf der Bühne erstmals an die Spitze der Offiziellen Deutschen Album-Charts geschafft. Sein Album "Zeitlos" verdrängt die Konkurrenz.

Was für ein Meilenstein: Howard Carpendale (80) hat sich nach sechs Jahrzehnten im Musikgeschäft erstmals den ersten Platz der Offiziellen Deutschen Album-Charts gesichert, ermittelt von GfK Entertainment. Sein aktuelles Werk "Zeitlos", das neben Neueinspielungen seiner größten Hits auch frisches Material enthält, katapultierte den gebürtigen Südafrikaner direkt auf die Spitzenposition.

Für Carpendale ist es bereits die zehnte Platzierung unter den Top 5 - und zugleich das schönste nachträgliche Geburtstagsgeschenk, nachdem er erst vor wenigen Wochen seinen 80. Geburtstag gefeiert hatte. Insgesamt bringt es der Schlagerstar auf beeindruckende 1.140 Chartwocheneinträge mit seinen Alben und Singles in der Top 100.

Hinter Carpendale zeigt sich die Album-Hitparade weiter vielfältig. Das Post-Hardcore-Trio Fjørt platziert sich mit "Belle époque" auf Rang zwei, direkt gefolgt von den britischen Indie-Folkern Mumford & Sons, die mit "Prizefighter" neu auf der Drei einsteigen. Bad Bunny holt sich mit "Debí tirar más fotos" den vierten Platz, während die Ruhrpott-Band Der Butterwegge mit "Liebe & Revolte" als Neueinsteiger die Fünf komplettiert.

Taylor Swift zurück an der Single-Spitze

Bei den Singles hat sich Taylor Swift die Krone zurückgeholt - und zwar nicht mit ihrem Dauerbrenner "The Fate Of Ophelia", der aktuell auf Rang drei rangiert. Stattdessen schoss "Opalite" von Vorwochenposition 20 direkt an die Spitze. Anfang Februar war das Musikvideo zu dem Track erschienen, was dem Song offenbar noch einmal kräftig Auftrieb verschaffte. Für Swift ist es der zweite Nummer-eins-Hit in Deutschland.

Auffällig in dieser Woche: Die kompletten Top 5 der Single-Charts werden von Künstlerinnen dominiert. Hinter Swift behauptet sich Zara Larsson mit "Lush Life" stabil auf der Zwei. Auf Platz vier klettert Raye mit "Where Is My Husband!" von Position acht nach oben, und von der Sechs auf die Fünf geht es für "Golden" von HUNTR/X, EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami und dem KPop Demon Hunters Cast.

Karneval ist vorbei - die Charts normalisieren sich

Der Sprung von Swift zurück an die Spitze hängt auch mit dem Ende der Karnevalssaison zusammen. Die Bonner Brass-Gruppe Druckluft landete vergangene Woche mit "Karnevalsmaus" noch auf dem Thron der Offiziellen Deutschen Charts. Wie üblich rutschten die saisonalen Stimmungshits jedoch nach dem Höhepunkt der fünften Jahreszeit wieder ab und machten Platz für reguläre Popmusik. Davon profitierten vor allem die internationalen Acts, die nun wieder die vorderen Ränge unter sich aufteilen.