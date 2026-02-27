Mit seinem Album Zeitlos: Howard Carpendale mit 80 Jahren erstmals an der Chartspitze

Howard Carpendale hat es nach 60 Jahren auf der Bühne erstmals an die Spitze der Offiziellen Deutschen Album-Charts geschafft. Sein Album "Zeitlos" verdrängt die Konkurrenz.
Was für ein Meilenstein: Howard Carpendale (80) hat sich nach sechs Jahrzehnten im Musikgeschäft erstmals den ersten Platz der Offiziellen Deutschen Album-Charts gesichert, ermittelt von GfK Entertainment. Sein aktuelles Werk "Zeitlos", das neben Neueinspielungen seiner größten Hits auch frisches Material enthält, katapultierte den gebürtigen Südafrikaner direkt auf die Spitzenposition.