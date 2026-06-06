Mit Schwester Khloé: Kim Kardashian zeigt sich bei der Formel 1 in Monaco

Kim Kardashian ist am Rennwochenende in Monaco zu Gast. Ihr Auftritt im Formel-1-Fahrerlager dürfte die Liebesgerüchte um Lewis Hamilton und sie weiter anheizen.

Kim Kardashian (45) besucht die Formel 1 in Monaco. Die Reality-TV-Darstellerin zeigte sich am Samstag mit ihrer Schwester Khloé (41) im Fahrerlager. Kim Kardashian wählte ein schwarzes Spitzentop, Low-Rise-Jeans und schwarze Pumps. Khloé kam in einem schwarzen Top, Capri-Leggings und Zehentrenner-Heels. Beide trugen zudem große Sonnenbrillen.

Feuert sie Lewis Hamilton an? Kim Kardashian dürfte bei der Qualifikation wohl vor allem Lewis Hamilton (41) die Daumen drücken. Seit Ende 2025 halten sich Gerüchte um eine mögliche Romanze zwischen der Unternehmerin und dem Ferrari-Piloten. Damals wurden die beiden auf einer Silvesterfeier miteinander gesehen, wenig später sorgte ein gemeinsamer Auftritt beim Super Bowl für weitere Spekulationen.

Bestätigt haben sie eine Beziehung weiterhin nicht. Anfang April teilte der Rennfahrer jedoch einen Clip auf Instagram, in dem Kardashian neben ihm auf dem Beifahrersitz eines Ferraris zu sehen war. Damals sollen sie gemeinsam in Tokio geurlaubt haben, behauptete eine Quelle laut "People". Vor wenigen Tagen sorgte dann eine Bilderstrecke Kardashians auf Instagram für Aufsehen. Mit dem Wort "lately" ("in letzter Zeit") betitelte sie einige Aufnahmen aus ihrem Leben, darunter auch ein Foto, das sie bei einer Fahrradfahrt mit Hamilton zeigt.

Prominente Ex-Partner auf beiden Seiten

Kim Kardashian und Lewis Hamilton standen beide bereits mit prominenten Partnern in der Öffentlichkeit. Der siebenfache Formel-1-Weltmeister führte bis 2015 eine On-off-Beziehung mit Sängerin Nicole Scherzinger (47). Kardashian war offiziell rund acht Jahre mit Kanye West (48) zusammen. Im Februar 2021 reichte sie die Scheidung ein, die Ende 2022 rechtskräftig wurde.