Mit Schwester Khloé: Kim Kardashian zeigt sich bei der Formel 1 in Monaco

Kim Kardashian ist am Rennwochenende in Monaco zu Gast. Ihr Auftritt im Formel-1-Fahrerlager dürfte die Liebesgerüchte um Lewis Hamilton und sie weiter anheizen.
Kim Kardashian (45) besucht die Formel 1 in Monaco. Die Reality-TV-Darstellerin zeigte sich am Samstag mit ihrer Schwester Khloé (41) im Fahrerlager. Kim Kardashian wählte ein schwarzes Spitzentop, Low-Rise-Jeans und schwarze Pumps. Khloé kam in einem schwarzen Top, Capri-Leggings und Zehentrenner-Heels. Beide trugen zudem große Sonnenbrillen.