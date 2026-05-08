Mit Schwester Beatrice auf Partytour: Schwangere Prinzessin Eugenie feiert mit Taylor Swift

Nur wenige Tage nach der Bestätigung ihrer dritten Schwangerschaft zeigt sich Prinzessin Eugenie bei Poppy Delevingnes prominenter Geburtstagsparty in London. Die 36-Jährige feiert dort mit sichtbarem Babybauch - und Seite an Seite mit Taylor Swift.
Nur wenige Tage, nachdem der Buckingham-Palast Prinzessin Eugenies (36) dritte Schwangerschaft offiziell bestätigt hatte, zeigt sich die Nichte von König Charles III. beim 40. Geburtstag von Model und Society-Größe Poppy Delevingne in London. An ihrer Seite: Ehemann Jack Brooksbank, Schwester Prinzessin Beatrice mit ihrem Gatten Edoardo Mapelli Mozzi - und eine illustre Gästeliste, die kaum bunter hätte sein können. Wie Fotos von dem Event zeigen, trug Eugenie ein eng anliegendes schwarzes Kleid, das ihren Babybauch betonte.