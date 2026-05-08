Mit Schwester Beatrice auf Partytour: Schwangere Prinzessin Eugenie feiert mit Taylor Swift

Nur wenige Tage nach der Bestätigung ihrer dritten Schwangerschaft zeigt sich Prinzessin Eugenie bei Poppy Delevingnes prominenter Geburtstagsparty in London. Die 36-Jährige feiert dort mit sichtbarem Babybauch - und Seite an Seite mit Taylor Swift.

Nur wenige Tage, nachdem der Buckingham-Palast Prinzessin Eugenies (36) dritte Schwangerschaft offiziell bestätigt hatte, zeigt sich die Nichte von König Charles III. beim 40. Geburtstag von Model und Society-Größe Poppy Delevingne in London. An ihrer Seite: Ehemann Jack Brooksbank, Schwester Prinzessin Beatrice mit ihrem Gatten Edoardo Mapelli Mozzi - und eine illustre Gästeliste, die kaum bunter hätte sein können. Wie Fotos von dem Event zeigen, trug Eugenie ein eng anliegendes schwarzes Kleid, das ihren Babybauch betonte.

Staraufgebot im Herzen Londons Die Geburtstagsfeier für Poppy Delevingne war ein echtes Promi-Event. Unter den Gästen befanden sich laut "Mirror"Taylor Swift und ihr Verlobter Travis Kelce, die eigens aus den USA eingeflogen sein sollen. Auch Filmregisseur Baz Luhrmann, Georgia May Jagger, Damian Hurley, Prinzessin Maria-Olympia von Griechenland und Dänemark, Lily James, Alexa Chung, Isla Fisher, Nicky Hilton, Pixie Geldof sowie zahlreiche weitere Namen aus Mode, Film und Society sollen dabei gewesen sein.

Die Feierlichkeiten begannen demnach im Hart, einem Pub im noblen Londoner Stadtteil Marylebone, bevor die Gesellschaft in Richtung Soho weiterzog. Im Luxushotel BoTree wurde anschließend bis in die frühen Morgenstunden weitergefeiert.

Royals nach langer Zurückhaltung wieder in der Öffentlichkeit

Für Eugenie und Beatrice war der Abend auch in anderer Hinsicht bemerkenswert. Die beiden Schwestern hatten sich in den vergangenen Monaten weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen - der anhaltende Epstein-Skandal rund um ihren Vater Andrew Mountbatten-Windsor und Mutter Sarah Ferguson hatte die Familie in ein ungünstiges Licht gerückt. Umso auffälliger war nun ihr gemeinsamer Auftritt.

Eugenie erwartet ihr drittes Kind

Eugenie und Jack Brooksbank sind bereits Eltern von zwei Söhnen: August Philip Hawke Brooksbank, geboren am 9. Februar 2021, und Ernest George Ronnie Brooksbank, der am 30. Mai seinen dritten Geburtstag feiert. Nun wächst die Familie weiter.

Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank hatten die Schwangerschaft vor wenigen Tagen bei Instagram verkündet. "Baby Brooksbank wird 2026 geboren", hieß es in ihrem Post. Wenig später bestätigte auch der Palast die Baby-News auf dem "The Royal Family"-Instagram-Account: "Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Eugenie und Herr Jack Brooksbank freuen sich sehr, bekannt zu geben, dass sie ihr drittes gemeinsames Kind erwarten, das im Sommer zur Welt kommen soll [...] Seine Majestät der König wurde informiert und ist über diese Nachricht hocherfreut."