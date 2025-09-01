"Power and the Palace" von Valentine Low schlägt hohe Wellen. Denn darin schildert der Autor eine sexuelle Belästigung, die Königin Camilla als Jugendliche erlebt und später gegenüber Boris Johnson geschildert haben soll.
Ein neues Buch über die britische Monarchie enthüllt, dass Königin Camilla (78) als Jugendliche Opfer eines versuchten sexuellen Übergriffs geworden sein soll. Sie habe sich gegen den Angreifer mit dem Absatz ihres Schuhs gewehrt und schließlich dafür gesorgt, dass der Mann verhaftet wurde, heißt es in "Power and the Palace" von Valentine Low.