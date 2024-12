Mit Scholz, Merz, Habeck und Weidel: Klartext: Polit-Talkrunde mit allen Kanzlerkandidaten

1 Wer führt Deutschland ab kommendem Jahr als Kanzler an? Friedrich Merz, Olaf Scholz, Robert Habeck oder gar Alice Weidel? (v.l.n.r.) Foto: imago/Sven Simon / Frank Hoermann / SVEN SIMON

Im Februar lädt das ZDF zur großen "Klartext"-Runde mit allen aussichtsreichen Kanzlerkandidaten. Bürgerinnen und Bürger haben die Gelegenheit, den Bewerbern Friedrich Merz, Olaf Scholz, Robert Habeck und Alice Weidel ihre drängendsten Fragen zu stellen.











Die Spannung vor der Bundestagswahl 2025 am 23. Februar steigt - und das ZDF bietet den Wählern nun die Möglichkeit, direkt mit den Kanzlerkandidaten ins Gespräch zu kommen. Am 13. Februar werden sich die Bewerber von SPD, CDU/CSU, Bündnis 90/Die Grünen und der AfD den Fragen der Bürger stellen. Das gab der Sender am Donnerstag bekannt. Damit gibt es nun nach langen Diskussionen doch ein Format, in dem sich Bundeskanzler Olaf Scholz (66, SPD), Friedrich Merz (69, CDU), Robert Habeck (55, Die Grünen) und Alice Weidel (45, AfD) direkt gegenüberstehen.