1 Mit Messern und Schlagstöcken ist eine fünfköpfige Gruppe am Samstag in Böblingen auf auf zwei 16-Jährige losgegangen. Foto: Kreiszeitung Böblinger Bote/Simone Ruchay-Chiodi

Eine fünfköpfige Gruppe geht in Böblingen mit Messern und Schlagstöcken auf zwei 16-Jährige los. Am Abend kommt es auf dem Flugfeld erneut zu Gewalt. Steht eine Auseinandersetzung am Bahnhof Bondorf mit den Vorfällen in Verbindung?















Link kopiert

Nur wenige Tage, nachdem in Böblingen ein 14-Jähriger von einer Gruppe Jugendlicher angegriffen wurde, kam es am Samstag am Böblinger Bahnhof und auf dem gegenüberliegenden Flugfeld erneut zu einem ähnlichen Vorfall.

Unsere Empfehlung für Sie Am Böblinger Bahnhof 14-Jähriger wird von Jugendlichen angegriffen Ein Streit mit einer Gruppe von acht bis zehn Personen eskaliert. Das Opfer wird am Kopf geschlagen.

Wie die Polizei berichtet, kam es gegen 18.40 Uhr im Bereich der Bahnhofsunterführung zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll eine fünfköpfige Personengruppe, zum Teil mit Messern und Schlagstöcken bewaffnet, aus bislang ungeklärter Ursache auf zwei 16-jährige Jugendliche losgegangen sein. Laut Polizeibericht wurde dabei einer der beiden Jugendlichen durch Hiebe mit einem Schlagstock leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Der andere Jugendliche soll mit dem Messer attackiert worden sein. Er blieb nach bisherigen Erkenntnissen jedoch unverletzt. Nach dem Angriff seien die Unbekannten in Richtung Konrad-Zuse-Straße geflüchtet.

Später kommt es auf dem Flugfeld zu einem weiteren Vorfall

Bei den Tätern soll es sich um fünf männliche, maskierte und dunkel gekleidete Personen gehandelt haben. Einer der mit einem Messer bewaffneten Täter soll etwa 18 Jahre alt und 1,80 Meter groß gewesen sein, eine korpulente Statur, einen schwarzen Ziegen- und Oberlippenbart sowie längere dunkle Haare gehabt haben. Zudem soll er laut Zeugenangaben italienisch gesprochen haben und mit einer schwarzen Mütze, einer dunklen Cargohose, einer schwarzen Jacke mit Pelzbesatz an der Kapuze und einer schwarzen Schutzweste bekleidet gewesen sein. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung, konnte die Täter aber nicht ergreifen.

Gegen 20.30 Uhr soll es auf dem Flugfeld im Bereich der Konrad-Zuse-Straße, der Liesel-Bach-Straße und des Langen Sees erneut zu Auseinandersetzungen zwischen mehreren Jugendlichen mit Messern und Schlagstöcken gekommen sein. Weitere Details zu beteiligten Personen und zum Sachverhalt sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Möglicher Zusammenhang zu Auseinandersetzung in Bondorf

Das Polizeirevier Böblingen bittet unter Telefon 0 70 31 / 13-25 00 um Zeugenhinweise. Möglicherweise könnte diese auch bei der Aufklärung eines Vorfalls helfen, der sich etwa 40 Minuten zuvor am Bahnhof in Bondorf (Kreis Böblingen) ereignet hat und möglicherweise mit der Auseinandersetzung in Böblingen zusammenhängt. Laut Polizeibericht ist es dort um 18 Uhr auf Gleis 2 ebenfalls zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei bislang unbekannten Personengruppen gekommen.

In dieser Angelegenheit ermittelt derzeit die Bundespolizei. Diese nimmt Zeugenhinweise unter 07 11 / 5 50 49-107 entgegen.