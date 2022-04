1 Zu einem nächtlichen Einsatz musste die Polizei in Asperg ausrücken. Foto: dpa/Friso Gentsch

Vier mit Schlauchschals maskierte junge Männer haben fünf 15- und 16-Jährige, die sich in Asperg abends treffen wollten, bedroht. Sie sollten Geld und Wertsachen hergeben.















Mit Waffen und Worten sind am Samstagabend fünf Jugendliche in Asperg bedroht und zur Herausgabe von Geld aufgefordert worden, wie das Polizeipräsidium Ludwigsburg erst am Montag berichtete. Die fünf 15- und 16-Jährigen wollten sich am „Kleinaspergle“ treffen. Zwei von ihnen kamen dort vor den anderen an – und wurden dort von vier maskierten jungen Männern angeherrscht, sie sollten ihr Geld herausrücken. Mindestens einer soll einen Schlagstock gehabt haben, zwei trugen Bauchtaschen, alle hatten sich Schlauchschals übers Gesicht gezogen. Als die Genötigten sagten, sie hätten weder Geld noch Wertsachen, griffen sich die Täter vier Bierflaschen, die die Jugendlichen dabei hatten, und gingen.

Kurz darauf, nahe des ersten Tatorts, trafen die drei anderen der Gruppe ebenfalls auf die vier Täter. Diese packten die drei neuen Opfer am Kragen, erpressten sie ebenfalls und durchwühlten ihre Jackentaschen und Rucksäcke, fanden aber wiederum nichts. Die alarmierte Polizei griff sich vor Ort zwei 16 und 17 Jahre alte Tatverdächtige und nahm sie vorläufig fest, entließ sie aber später auf freien Fuß. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei. Sie bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 08 00 / 110 02 25.