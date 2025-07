Mit Schauspieler Andrea Preti: Nach spektakulärem Comeback: Venus Williams bestätigt ihre Verlobung

Venus Williams (45) wagt den nächsten Schritt in ihrer Beziehung: Der Tennisstar hat sich mit dem Schauspieler Andrea Preti (37) verlobt. Die freudige Nachricht verkündete die 45-Jährige nach ihrem ersten Einzelsieg seit fast zwei Jahren. "Sie sind jetzt eine verlobte Frau. Wie hat Andrea Ihnen bei diesem Comeback geholfen?", fragte eine Reporterin und merkte an, wie glücklich Williams aussehe.

"Mein Verlobter ist hier und hat mich wirklich ermutigt, weiterzuspielen", bestätigte Williams die Verlobung. "Es gab so viele Momente, in denen ich einfach nur entspannen und mich zurücklehnen wollte." Der Tennissport sei sehr anstrengend und mit viel Arbeit verbunden. "Also hat er mich ermutigt, das durchzuziehen, und es ist wunderbar, hier zu sein. Er hat mich noch nie spielen sehen", betonte sie die Bedeutung seiner Unterstützung.

Verlobungs-Spekulationen seit Februar

Bereits im Februar hatte Venus Williams Verlobungsgerüchte entfacht: Bei einem Training in Rom war sie mit einem auffälligen Diamantring an der Hand gesichtet worden. Wenige Wochen später zeigte sie sich an der Seite ihres Partners auf der Fashion Week in Mailand - erneut mit einem Ring, allerdings offenbar einem anderen als zuvor.

Erstmals wurde der Tennisstar im Juli 2024 mit dem Schauspieler und Produzenten Andrea Preti in Verbindung gebracht. Damals wurden die beiden gemeinsam auf einem Boot an der Amalfiküste gesichtet. Zuvor war Williams bis 2019 zwei Jahre lang mit dem Geschäftsmann Nicholas Hammond liiert. Auch mit dem Model Elio Pis hatte sie eine Beziehung.

Comeback auf dem Tennisplatz

16 Monate nach ihrem letzten offiziellen Match und einer Gebärmutteroperation feiert die frühere Weltranglistenerste Venus Williams mit 45 Jahren ihr Comeback auf der WTA-Tour - beim Turnier in Washington, D.C. In der ersten Runde setzte sie sich gegen ihre Landsfrau Peyton Stearns mit 6:3, 6:4 durch - und wurde damit zur ältesten Matchgewinnerin auf der Tour seit 21 Jahren. Bereits am Vortag hatte sich die siebenfache Grand-Slam-Siegerin mit einem Doppelsieg an der Seite von Hailey Baptiste erfolgreich zurückgemeldet.