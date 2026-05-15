Regisseur Matt Reeves hat die nächste Fuhre von Darstellern für "The Batman Part II" bestätigt. Neben Hauptdarsteller Robert Pattinson werden Stars wie Scarlett Johansson und Sebastian Stan auftreten. Mit Sebastian Koch ist auch ein deutscher Edelmime dabei.

Gerüchte über ihre Verpflichtungen gingen teilweise schon vor Monaten durch die Presse - nun machte Regisseur Matt Reeves (60) sie offiziell. In einer Reihe von Posts auf X gab der Filmemacher eine namhafte Riege von Darstellern für "The Batman Part II" bekannt. Neben Weltstar Scarlett Johansson (41) ist auch ein deutscher Schauspieler dabei. Sebastian Koch (63) wird in der Fortsetzung des Kassenschlagers von 2022 an der Seite von Batman-Darsteller Robert Pattinson (40) mitspielen.

Zusätzlich zu Johansson und Koch ist in "The Batman Part II" auch Sebastian Stan (43) dabei. Durch seine Rolle als Bucky Barnes alias Winter Soldier im Marvel Cinematic Universe bringt der gebürtige Rumäne Erfahrung im Superhelden-Genre mit.

Außerdem bestätigte Matt Reeves die Beteiligung von "Game of Thrones"-Star Charles Dance (79) und dem aus der Serie "Atlanta" bekannten Brian Tyree Henry (44).

Sebastian Koch in Hollywood

Sebastian Koch ist in Hollywood kein Unbekannter. Der gebürtige Karlsruher spielte etwa 2011 in der internationalen Koproduktion "Unknown Identity" an der Seite von Liam Neeson. In "Stirb langsam - Ein guter Tag zum Sterben" hatte er eine kleine, aber wichtige Rolle. Im fünften Teil der Actionreihe mit Bruce Willis spielt er einen russischen Gefangenen, den Willis' Held John McClane befreien will.

2015 war Sebastian Koch in gleich zwei international beachteten Filmen zu sehen. In "Bridge of Spies" von Steven Spielberg verkörperte er neben Tom Hanks einen DDR-Rechtsanwalt. In "The Danish Girl" spielte er den deutschen Gynäkologen Kurt Warnekros, der bei Eddie Redmaynes Titelfigur eine der ersten Geschlechtsangleichungen der Geschichte vornimmt. Welche Rolle Sebastian Koch in "The Batman Part II" übernehmen wird, ist noch nicht bekannt.