Regisseur Matt Reeves hat die nächste Fuhre von Darstellern für "The Batman Part II" bestätigt. Neben Hauptdarsteller Robert Pattinson werden Stars wie Scarlett Johansson und Sebastian Stan auftreten. Mit Sebastian Koch ist auch ein deutscher Edelmime dabei.
Gerüchte über ihre Verpflichtungen gingen teilweise schon vor Monaten durch die Presse - nun machte Regisseur Matt Reeves (60) sie offiziell. In einer Reihe von Posts auf X gab der Filmemacher eine namhafte Riege von Darstellern für "The Batman Part II" bekannt. Neben Weltstar Scarlett Johansson (41) ist auch ein deutscher Schauspieler dabei. Sebastian Koch (63) wird in der Fortsetzung des Kassenschlagers von 2022 an der Seite von Batman-Darsteller Robert Pattinson (40) mitspielen.