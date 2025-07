Mit Sandra Hüller: Ryan Gosling zeigt erste Szenen aus Der Astronaut

1 Sandra Hüller und Ryan Gosling stehen in "Der Astronaut" gemeinsam vor der Kamera. Foto: Fred Duval/Shutterstock/ddp/Jim Ruymen/UPI

Ryan Gosling hat auf der Comic-Con in San Diego erste Szenen aus dem mit Spannung erwarteten Film "Der Astronaut" präsentiert. Gezeigt wurden unter anderem die ersten fünf Minuten sowie Ausschnitte mit ihm und Sandra Hüller.











Obwohl der Kinostart erst für März 2026 geplant ist, hat Ryan Gosling (44) auf der Comic-Con in San Diego bereits erste Einblicke in "Der Astronaut" gewährt. Der Schauspieler präsentierte ausgewählte Szenen des Science-Fiction-Films, begleitet vom Regieduo Phil Lord (50) und Chris Miller (49), bekannt durch "The LEGO Movie". Auch der Autor der Romanvorlage, Andy Weir (53), war vor Ort. Er lieferte bereits die literarische Grundlage für den Kinohit "Der Marsianer" (2015) mit Matt Damon (54).