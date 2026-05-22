Mit Sandra Hüller: Cannes-Highlight Vaterland eröffnet Filmfest München

Paweł Pawlikowskis Nachkriegsdrama "Vaterland" mit Sandra Hüller und Hanns Zischler eröffnet am 27. Juni das 43. Filmfest München - und feiert damit gleichzeitig in Deutschland seine Premiere. In Cannes gab es für den Film Standing Ovations.
Wenn ein Film in Cannes minutenlange Standing Ovations erntet, ist die Erwartungshaltung hoch. "Vaterland" von Regisseur Paweł Pawlikowski (68) hat sie offenbar erfüllt - und kommt nun als Eröffnungsfilm des 43. Filmfest München nach Deutschland. Am Abend des 27. Juni feiert das biografische Drama im Gasteig HP8 zugleich seine Deutschland-Premiere, in Anwesenheit von Regisseur Pawlikowski und seinen Hauptdarstellern Sandra Hüller (48), Hanns Zischler (78) und August Diehl (50).