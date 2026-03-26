Der Science-Fiction-Hit "Der Astronaut" mit Ryan Gosling bricht Rekorde und weckt Hoffnungen auf eine Fortsetzung. Offiziell ist noch nichts bestätigt, doch Autor Andy Weir denkt angeblich bereits über ein neues Buch nach.

Erhält der Science-Fiction-Hit "Der Astronaut" eine Fortsetzung? Der Film spielte in den USA am Startwochenende 80,5 Millionen US-Dollar ein - der bislang erfolgreichste Kinostart des Jahres. Gleichzeitig bescherte der Film Amazon MGM den besten Filmstart seit der Übernahme des Studios durch Amazon im Jahr 2022. Zuvor hielt "Creed III" mit 58 Millionen Dollar den Rekord. Auch bei den Kritikern kam der Film hervorragend an: Auf Rotten Tomatoes, dem Portal für Filmkritiken, kommt der Film derzeit auf 96 Prozent positive Bewertungen.

In über 60 Ländern landete der Film nach dem Startwochenende direkt auf Platz eins der Kinocharts. Zwar finden derzeit keine offiziellen Gespräche zwischen Autor Andy Weir und dem Filmstudio statt, doch Insiderquellen haben dem Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" verraten, dass eine Fortsetzung zumindest im Raum steht.

Es gibt Ideen für eine Fortsetzung

Sowohl Amazon MGM als auch Andy Weirs Vertreter wollten sich gegenüber "The Hollywood Reporter" nicht zu möglichen Plänen für ein Nachfolgebuch oder eine Filmfortsetzung äußern. Insider aus dem Umfeld von MGM betonen jedoch, dass allein Weir über eine Fortführung der Geschichte entscheidet.

Der erfolgreiche Autor hat bislang in seiner Karriere noch keine Fortsetzung zu einem seiner Werke geschrieben und arbeitet derzeit an einem neuen Roman, der nicht mit "Der Astronaut" in Verbindung steht. Dennoch habe Weir angedeutet, dass er mit Ideen für eine mögliche Fortsetzung spiele - konkrete Pläne gebe es allerdings noch nicht.

"Jede populäre Filmreihe beginnt mit einem erfolgreichen, originalen Film", sagte Paul Dergarabedian, Box Office-Experte bei Comscore. "Das große Interesse des Publikums an 'Der Astronaut' und dessen überdurchschnittlicher Erfolg an den Kinokassen beschert Amazon MGM womöglich das, wovon jedes Filmstudio träumt: eine seltene und schwer zu findende, brandneue Filmreihe."