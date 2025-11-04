Mit rührendem Insta-Post verkündet: Herzogin Meghans TV-Ehemann Patrick J. Adams wird wieder Vater

In "Suits" heiratete Patrick J. Adams die spätere Herzogin Meghan - im echten Leben ist er seit fast zehn Jahren mit Troian Bellisario verheiratet. Nun erwartet das Paar sein drittes Kind. Adams machte die Nachricht mit einem offenen Brief an das ungeborene Baby auf Instagram öffentlich.

Patrick J. Adams (44) wird zum dritten Mal Vater. Der Schauspieler, der mit der späteren Herzogin Meghan (44) durch die Serie "Suits" bekannt wurde, verkündete die Nachricht auf Instagram. Dazu teilte er ein Foto seiner Ehefrau Troian Bellisario (40), die mit Babybauch vor einem Garten posiert.

Mit der aus der Serie "Pretty Little Liars" bekannten Darstellerin hat Patrick J. Adams bereits zwei Töchter. Sie kamen 2018 und 2021 zur Welt. Das Paar ist seit dem 10. Dezember 2016 verheiratet.

"Wir kennen deinen Namen noch nicht"

Zu dem Schwarz-Weiß-Foto verfasste Adams einen emotionalen Text. "Wir kennen deinen Namen noch nicht. Wir kennen dein Geschlecht noch nicht", beginnt sein offener Brief an das ungeborene Kind. In diesem Ton führt er weiter aus, dass er und seine Frau noch nicht wissen, "was dich zum Lachen oder Weinen bringen wird oder welches Essen du als erstes lieben wirst". Auch wisse das Paar nicht, "wie unser Herz hüpfen wird, wenn wir dich zum ersten Mal im Arm halten".

Was Adams jedoch bereits weiß: Er und Troian Bellisario werden ihrem Baby "unendlich viel Liebe" schenken - dazu "Lachen, Tränen, Tanzpartys, Schlaflieder und Lektionen".

"Wir werden immer dich wählen"

"Wir wissen nicht viel, aber wir wissen, dass wir uns nichts mehr wünschen, als deine Eltern zu sein", schreibt der Kanadier weiter. Und: "Es ist eine seltsame Bühne, auf die du treten wirst, aber wir werden während der ganzen beängstigenden, wunderbaren und schönen Show an deiner Seite sein." Adams beendet den Text mit den Worten: "Danke, dass du uns ausgewählt hast. Wir werden immer dich wählen. Bald ..."

Patrick J. Adams wurde 2011 mit "Suits" bekannt, wo er als Mike Ross eine der Hauptrollen spielte - ein hochbegabter Quereinsteiger, der dank fotografischem Gedächtnis ohne Jura-Abschluss in einer Kanzlei arbeitet. Herzogin Meghan verkörperte in der Serie - damals noch als Meghan Markle - die Rechtsanwaltsgehilfin Rachel. In Staffel sieben gaben sich Rachel und Mike das Jawort.