Mit rührendem Insta-Post verkündet: Herzogin Meghans TV-Ehemann Patrick J. Adams wird wieder Vater

In "Suits" heiratete Patrick J. Adams die spätere Herzogin Meghan - im echten Leben ist er seit fast zehn Jahren mit Troian Bellisario verheiratet. Nun erwartet das Paar sein drittes Kind. Adams machte die Nachricht mit einem offenen Brief an das ungeborene Baby auf Instagram öffentlich.
Patrick J. Adams (44) wird zum dritten Mal Vater. Der Schauspieler, der mit der späteren Herzogin Meghan (44) durch die Serie "Suits" bekannt wurde, verkündete die Nachricht auf Instagram. Dazu teilte er ein Foto seiner Ehefrau Troian Bellisario (40), die mit Babybauch vor einem Garten posiert.