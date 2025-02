Mit royalem Schmuck von Queen Mary: Anna Wintour im Buckingham Palast ausgezeichnet

Anna Wintour wurde am Dienstag im Buckingham Palast von König Charles III. mit dem Orden der Gefährten der Ehre bedacht. Dabei trug die legendäre "Vogue"-Chefin eine ganz besondere Kette - ein historisches Amethyst-Collier, das einst Queen Mary gehörte.

Die legendäre "Vogue"-Chefredakteurin Anna Wintour (75) wurde am Dienstag im Buckingham Palast von König Charles III. (76) zum "Companion of Honour" ernannt. Bei der Verleihung des "Ordens der Gefährten der Ehre" zog die 75-Jährige nicht nur mit ihrem eleganten grauen Kostüm die Blicke auf sich - sondern vor allem mit einem besonderen Schmuckstück: einer imposanten Amethyst-Kette mit königlicher Geschichte.

Wie "Marie Claire" berichtet, war das auffällige Collier einst im Besitz von Queen Mary (1867-1953), der Urgroßmutter von König Charles. Es gehörte ursprünglich zu einem wertvollen Set mit passender Tiara, Ohrringen und Ring, das Maria von Teck, genannt Queen Mary, 1898 von Katharina von Württemberg (1821-1898) geschenkt bekommen hatte.

Lesen Sie auch

Gekleidet in Alexander McQueen, sagte Wintour zu BBC-Reportern, sie sei "völlig überrascht und überwältigt", ihre zweite Auszeichnung im Buckingham Palast zu erhalten. 2017 wurde sie von Queen Elisabeth II. (1926-2022) zur Dame ernannt. "Als ich das letzte Mal hier war, gab mir die Königin eine Medaille, und wir waren uns beide einig, dass wir unseren Job schon sehr lange machen, und heute Morgen fragte mich Seine Majestät, ob das bedeute, dass ich aufhöre zu arbeiten, und ich sagte entschieden nein", erklärte die Journalistin.

Auch auf Instagram gratulierte der Palast Anna Wintour inklusive Schnappschuss mit Charles zur Aufnahme in den Orden: "Herzlichen Glückwunsch, Dame Anna Wintour! Der König hat der legendären Chefredakteurin des 'Vogue'-Magazins heute im Buckingham Palace den Orden der 'Companions of Honour' für ihre Verdienste um die Mode verliehen. Herzlichen Glückwunsch an alle, die heute geehrt wurden."

Der Weg in Wintours Besitz

Nach Queen Marys Tod ging Wintours Schmuck zunächst an Prinzessin Margaret (1930-2002), die jüngere Schwester von Queen Elizabeth, die ihn angeblich noch zu Lebzeiten ihrer Mutter heimlich verkauft haben soll. 1993 wurde das Set für 55.357 Pfund (ca. 67.000 Euro) öffentlich versteigert - an einen unbekannten Käufer. Später tauchte es noch einmal bei einer Londoner Antiquitätenmesse auf.

Dass ausgerechnet Anna Wintour heute im Besitz des royalen Schmuckstücks ist, erscheint durchaus passend. Die gebürtige Britin prägt seit über 35 Jahren als Chefredakteurin der amerikanischen "Vogue" die internationale Modewelt. Bereits 2007 trug sie die historische Kette erstmals öffentlich bei einer Veranstaltung im Victoria & Albert Museum.

Für ihren Auftritt im Buckingham Palast wurde das Schmuckstück allerdings dezent modernisiert: Die Amethyste sind nun in Gold statt in Diamanten gefasst. Ein Update ganz im Sinne von Queen Mary, die für ihre Vorliebe für üppigen Schmuck bekannt war.

Mit der Ernennung zum "Companion of Honour" wurde Wintours jahrzehntelanges Engagement für die Modewelt gewürdigt. Der exklusive Orden ist auf maximal 65 lebende Mitglieder beschränkt. Die "Vogue"-Chefin reiht sich damit in eine illustre Gesellschaft ein - zu den aktuellen Mitgliedern gehören unter anderem Paul McCartney (82), Elton John (77) und Judi Dench (90).