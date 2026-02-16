Mit Ronaldo und drei Frauen?: Carlo Ancelotti feiert wilde Samba-Sause beim brasilianischen Karneval

Als Feierbiest ist Trainer Carlo Ancelotti nicht in die Annalen seiner bisherigen Trainerstationen eingegangen. Als Nationalcoach von Brasilien sieht das ganz anders aus.
Ob als langjähriger Trainer von Real Madrid oder als kurzzeitiger Übungsleiter beim deutschen Rekordmeister FC Bayern München: Den Ruf eines ausgelassenen Feierbiests hatte Carlo Ancelotti (66) bislang nicht unbedingt inne. Ändert sich das womöglich auf seine alten Trainer-Tage? Seit vergangenem Jahr ist er der Coach des brasilianischen Nationalteams und scheint an seiner neuen Wirkungsstätte großen Gefallen am legendären, farbenfrohen und freizügigen Karneval in Rio gefunden zu haben.