Mit Ronaldo und drei Frauen?: Carlo Ancelotti feiert wilde Samba-Sause beim brasilianischen Karneval

Als Feierbiest ist Trainer Carlo Ancelotti nicht in die Annalen seiner bisherigen Trainerstationen eingegangen. Als Nationalcoach von Brasilien sieht das ganz anders aus.

Ob als langjähriger Trainer von Real Madrid oder als kurzzeitiger Übungsleiter beim deutschen Rekordmeister FC Bayern München: Den Ruf eines ausgelassenen Feierbiests hatte Carlo Ancelotti (66) bislang nicht unbedingt inne. Ändert sich das womöglich auf seine alten Trainer-Tage? Seit vergangenem Jahr ist er der Coach des brasilianischen Nationalteams und scheint an seiner neuen Wirkungsstätte großen Gefallen am legendären, farbenfrohen und freizügigen Karneval in Rio gefunden zu haben.

An der Seite des ehemaligen brasilianischen Weltklasse-Stürmers Ronaldo (49) und der sehr luftig gekleideten Fernsehmoderatorin Sabrina Sato (45) hatte Ancelotti sichtlich gute Laune bei dem Event in Rio de Janeiro. Ob das womöglich mit einem Hattrick der besonderen Art zusammenhing?

Küsschen-Hattrick oder Kiss-KI?

Zwar war der Fußballtrainer gemeinsam mit seiner Ehefrau Mariann Barrena McClay bei der Veranstaltung. Ein Foto, das den mutmaßlichen Ancelotti dabei zeigt, wie er von gleich drei jungen Frauen gleichzeitig ein Küsschen bekommt, verwundert aber gerade das Netz. Ist der graumelierte Glückspilz auf dem Bild überhaupt Ancelotti? Handelt es sich dabei um Kiss-KI? Oder ist die Aufnahme so echt wie Ancelottis Liebe zu Kaugummis? Womöglich auch Fragen, die sich seine Frau gerade stellt.

So oder so ist man sich in den Kommentaren sicher: Vorzeitig wird sich Carlo Ancelotti angesichts solcher Bilder nicht aus Brasilien verabschieden. Komplett in eigener Hand hat er diese Entscheidung aber natürlich nicht. Vom 11. Juni bis 19. Juli findet in Kanada, Mexiko und den USA die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft statt. Und sollte es da ein peinliches, weil frühzeitiges Ausscheiden für Ancelottis Seleção geben, müsste er sich wohl um potenziell eifersüchtige Blicke seiner Frau keine Sorgen mehr machen.