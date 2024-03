Was für eine Überraschung: Inez Bjørg David hat in einem neuen Interview enthüllt, dass sie bereits seit fast zwei Jahren verheiratet ist. Die Schauspielerin sprach auch über ihre turbulente Patchworkfamilie mit sechs Kindern.

Schauspielerin Inez Bjørg David (42) ist bekannt aus Serien wie "Sturm der Liebe", am 1. April ist sie im "Tatort" zu sehen. Ihr Privatleben hat sie in denen vergangenen Jahren aber eher für sich behalten. Umso überraschender nun die Nachricht: Die gebürtige Dänin ist bereits seit dem Sommer 2022 mit dem Regisseur Wolfgang Eißler (52) verheiratet.

Über ihren Mann schwärmt sie: "Er liebt mich einfach so, wie ich bin"

Im Interview mit der Zeitschrift "Bunte" betonte sie, warum sie die Hochzeit so lange geheim hielt: "Ich schütze meine Familie und mein Privatleben. Deshalb haben wir das auch lange für uns behalten." Für ihren Mann findet sie viele liebevolle Worte: "Ich schätze es total, dass ich mich vor Wolfgang nicht verstellen muss. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich meinem Mann zeigen muss, was für ein außergewöhnlich belesener und intellektuell-interessanter Fang ich bin." Er gucke auch "nicht blöd", wenn sie es "mal wieder sieben Tage nicht geschafft habe, mir die Haare zu waschen". Die Schauspielerin sagte: "Er liebt mich einfach so, wie ich bin."

Das Paar lebt ein turbulentes Patchwork-Leben: Sie haben zwei gemeinsame Kinder und brachten jeder auch noch zwei Kinder mit in die Familie. "Sechs Kinder und fünfter Stock ohne Fahrstuhl, das ist echt ein Thema", beschrieb sie den mitunter anstrengenden Alltag. "Wir sind im totalen Kinderstrudel. Und haben sehr wenig Zeit für uns." Als Paar könnten sie nur wenige Stunden zusammen verbringen: "In den letzten sechs Monaten haben wir es vielleicht zweimal geschafft, zu zweit zu Abend zu essen. Ich finde es überhaupt nicht einfach."

Zuvor liebte sie Schauspiel-Kollegen

Ihre früheren Beziehungen hielt Inez Bjørg David nicht so geheim, sondern zeigte sich häufiger mit ihren Partnern bei Veranstaltungen. Von 2004 bis 2008 war sie mit ihrem "Verbotene Liebe"-Kollegen Dominic Saleh-Zaki (41) liiert. Mit Schauspieler Mirko Lang (45) bekam sie anschließend zwei Kinder.

Bekannt wurde die in Aarhus geborene Schauspielerin 2003 durch die Rolle Vanessa von Beyenbach in der ARD-Soap "Verbotene Liebe". Nachdem sie dort 2006 ausgestiegen war, spielte sie in der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" die Miriam Saalfeld. Die 42-Jährige wirkte in vielen Serien- und Filmproduktionen wie "Männerherzen" mit. 2013 hatte sie in der achtteiligen RTL-Comedyserie "Doc meets Dorf" die Hauptrolle. Auch beim ARD-"Tatort" wirkte sie schon mit und ist bald in der Bremer Ausgabe mit dem Titel "Angst im Dunkeln" zu sehen (1. April, 20:15 Uhr, Das Erste).