Mit Regisseur Luca Guadagnino: Julia Roberts und Daniel Craig strahlen bei Queer-Screening

1 Julia Roberts und Daniel Craig posierten am Montag in San Francisco für Fotografen. Foto: imago images/imageSPACE

Eine Vorführung von Daniel Craigs neuestem Film "Queer" hat den 007-Darsteller in San Francisco mit Oscarpreisträgerin Julia Roberts vereint.











Schon in wenigen Wochen wird Ex-James-Bond-Darsteller Daniel Craig (56) in "Queer" in den deutschen Kinos zu bewundern sein. Am 2. Januar startet der neueste Film von "Call Me by Your Name"-Regisseur Luca Guadagnino (53) auch in den deutschen Lichtspielhäusern. In San Francisco präsentierten Regisseur und Hauptdarsteller am Montag (18. November) ihr Werk bei einer Sondervorführung.

Craig trug zu dem besonderen Anlass eine Lederbomberjacke und kombinierte dazu einen cremefarbenen Schal. Außerdem anwesend war keine Geringere als Oscarpreisträgerin Julia Roberts (57), die ebenfalls eine Verbindung zu Filmemacher Guadagnino besitzt und in einem dunkelgrauen Blazer samt dazu passender Hose bei der Veranstaltung erschien. Lesen Sie auch Darum geht es in "Queer" In "Queer", basierend auf dem gleichnamigen Roman von William S. Burroughs (1914-1997), spielt Daniel Craig einen US-Amerikaner, der wegen Drogenvergehen in den 1950er Jahren nach Mexico City flüchten musste. Vor Ort durchstreift der Einzelgänger die Clubs und Cafés der Stadt. Seine sozialen Kontakte beschränken sich auf die wenigen übrigen Mitglieder der kleinen US-Gemeinde, als er den ehemaligen Soldaten Eugene (Drew Starkey, 31) kennenlernt und sich dem jungen Mann vorsichtig zu nähern beginnt. Während Ex-007 Daniel Craig in "Queer" die Hauptrolle spielt, konnte Regisseur Guadagnino für sein nächstes Werk "After the Hunt" Julia Roberts als Hauptdarstellerin verpflichten. Der Thriller handelt von einer College-Professorin (Roberts), die gezwungen ist, sich mit ihrer eigenen mysteriösen Vergangenheit auseinanderzusetzen, nachdem schwerwiegende Anschuldigungen gegen einen ihrer Kollegen erhoben werden. Der bereits abgedrehte "After the Hunt" besitzt aktuell noch keinen Kinostarttermin. "The Bear"-Star Ayo Edebiri (29) und Ex-Spider-Man Andrew Garfield (41) gehören ebenfalls zum Cast.