In diesem Frühjahr begeben sich sechs Frauen mit einer Rakete des Raumfahrtunternehmens Blue Origin auf einen Flug ins All. Mit dabei sind Popstar Katy Perry und Jeff Bezos' Verlobte Lauren Sanchez.

Jeff Bezos (61), einer der reichsten Menschen der Welt, schickt seine Verlobte Lauren Sanchez (55), Popstar Katy Perry (40) und die Moderatorin Gayle King (70) ins All. Das hat Blue Origin, das Raumfahrtunternehmen des Amazon-Gründers, am 27. Februar mitgeteilt.

Ein "Entdeckerteam" aus sechs Frauen

Dem "Entdeckerteam" der "NS-31-Mission", wie sie von dem Unternehmen genannt wird, gehören drei weitere Frauen an. In der "New Shepard"-Rakete werden demnach schon im Frühjahr für den insgesamt elften bemannten Flug auch die Ex-NASA-Raketenforscherin Aisha Bowe, die Wissenschaftlerin Amanda Nguyen und die Filmproduzentin Kerianne Flynn sitzen.

Lesen Sie auch

Bezos' Verlobte habe laut Mitteilung des Unternehmens das Ganze zusammengebracht und werde die "Mission" leiten. Es sei demnach das Ziel von Sanchez, "die nächste Generation von Entdeckern zu inspirieren". Perry fühle sich geehrt und hoffe, "dass ihre Reise ihre Tochter und andere dazu ermutigt, im wörtlichen und übertragenen Sinne nach den Sternen zu greifen".

Die "Mission" klingt in den Worten von Blue Origin nach einem längeren Flug, dürfte aber vermutlich nach nur wenigen Minuten wieder vorbei sein. Einer der bisherigen bemannten Flüge für Weltraumtouristen, an dem "Raumschiff Enterprise"-Legende William Shatner (93) im Jahr 2021 teilgenommen hat, dauerte etwa rund elf Minuten. Am ersten bemannten Flug hatte Bezos wenige Monate zuvor selbst teilgenommen.

Es wurde noch nicht mitgeteilt, wann der Flug von Sanchez und Perry genau stattfinden soll. Es wird der 31. des "New Shepard"-Programms sein.