Sie sind nun Mann und Frau: Die "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Peggy Jerofke und Steff Jerkel haben auf Mallorca geheiratet. Nach rund 27 Jahren als Paar gaben sie sich an einem ganz besonderen Datum das Jawort.
Die "Goodbye Deutschland"-Stars Peggy Jerofke (50) und Steff Jerkel (57) haben sich auf Mallorca getraut. Nach rund 27 gemeinsamen Jahren gaben sich die beiden TV-Bekanntheiten auf dem Gelände eines Luxus-Ressorts das Jawort - unter einem Bogen aus Blumen und bei strahlendem Sonnenschein, wie RTL berichtet.