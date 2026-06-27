Sie sind nun Mann und Frau: Die "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Peggy Jerofke und Steff Jerkel haben auf Mallorca geheiratet. Nach rund 27 Jahren als Paar gaben sie sich an einem ganz besonderen Datum das Jawort.

Die "Goodbye Deutschland"-Stars Peggy Jerofke (50) und Steff Jerkel (57) haben sich auf Mallorca getraut. Nach rund 27 gemeinsamen Jahren gaben sich die beiden TV-Bekanntheiten auf dem Gelände eines Luxus-Ressorts das Jawort - unter einem Bogen aus Blumen und bei strahlendem Sonnenschein, wie RTL berichtet.

Ein Datum mit Symbolkraft Für ihren großen Tag wählten Peggy und Steff bewusst ein außergewöhnliches Datum: den 26.06.2026. In ihrer Instagram-Story gewährte die Braut schon vor der Trauung einen Blick hinter die Kulissen und verriet über ihre Nervosität: "Heute ist es soweit. Eine schlaflose Nacht, 1.000 Gedanken und Hoffen, dass nicht alles schiefläuft. Drückt uns die Daumen." Die 50-Jährige schrieb in ihrer Nachricht weiter: "Morgen wachen wir irgendwie anders auf."

Diskussionen ums Budget

Glückwünsche kamen unter anderem vom offiziellen Account der VOX-Sendung "Goodbye Deutschland". "Liebe Peggy, lieber Steff, von Herzen die allerbesten Glückwünsche zu eurer Hochzeit!", hieß es dort. Dem Paar wurden auf dem gemeinsamen Lebensweg viel Liebe, Gesundheit und Glück gewünscht. "Möge eure Ehe genauso abenteuerlich, mutig und voller Zusammenhalt sein wie euer Schritt ins Auswandererleben."

Bis zum Traualtar war es laut RTL kein einfacher Weg. Vor allem die hohen Kosten für eine Luxus-Feier ganz nach Peggys Vorstellungen führten im Vorfeld immer wieder zu Reibereien zwischen den beiden. Ihre Wunschlocation fanden sie schließlich im malerischen Canyamel auf Mallorca.

In Peggys Instagram-Storys sind einige Gäste der Hochzeitsfeier im Cap Vermell Grand Hotel zu sehen, darunter die Reality-TV-Bekanntheiten Gina Beckmann und Lina Westphal oder "Bachelor"-Ikone Paul Janke. "Bauer sucht Frau"-Star Patrick Romer und Freundin Annelie Henze verfassten einen eigenen Instagram-Post mit Einblicken in die Feier.

Höhen und Tiefen vor dem Jawort

Dass Peggy und Steff zusammen einiges durchgestanden haben, ist eingefleischten Fans der Auswanderer-Doku bekannt. Das VOX-Format begleitet das Leben der Gastronomen auf Mallorca seit vielen Jahren. Im März 2018 kam ihre Tochter Josephine zur Welt. Doch im November 2022 schockten die beiden ihre Fans mit der Nachricht, dass sie sich nach 24 Jahren getrennt haben. Doch sie fanden schließlich wieder zusammen. Im April 2024 verkündeten sie ihr Liebes-Comeback, am 10. Juni 2024 machte Jerkel ihr dann bei der Eröffnung seines neuen Lokals "Sharky's Bar" in Cala Ratjada erneut einen Antrag. Den ersten hatte er an ihrem 39. Geburtstag gemacht.