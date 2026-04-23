Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) bedanken sich für die vielen Glückwünsche zum Geburtstag ihres Sohnes Prinz Louis. Der Jüngste der Familie feiert am heutigen 23. April seinen achten Geburtstag. Nachdem das royale Paar unter anderem über seinen Instagram-Account bereits an dem besonderen Tag ein neues Foto seines Sohnes veröffentlichen ließ, bedanken sich William und Kate auch für die vielen eingegangenen Glückwünsche.

Neues Video zeigt Prinz Louis spielend am Strand Der Palast veröffentlicht auf dem Account des Paares einen kurzen Clip mit privaten Momenten von Louis. Er rennt in dem Video an einem Strand entlang, hüpft ins Wasser und spielt im Sand. "Vielen Dank für all die Geburtstagsglückwünsche für Prinz Louis. Acht ist toll!", heißt es zu den Aufnahmen.

Wenige Stunden zuvor wurde auf der Social-Media-Plattform bereits ein Foto geteilt, das Louis mit verschränkten Armen und frechem Lächeln zeigt. Er steht auf dem Bild offenbar auf einem Boot oder an einem Ufer, im Hintergrund ist Wasser zu erkennen. "Alles Gute zum Geburtstag, Louis! Acht Jahre heute!", stand im beigefügten Kommentar. Und auch über das offizielle Instagram-Profil von Louis' Großvater König Charles III. (77), Königin Camilla (78) und der Königsfamilie wurde gratuliert. Zum selben Foto hieß es dort in einer Story ebenfalls knapp: "Alles Gute zum Geburtstag, Prinz Louis!"

Es ist bislang nicht bekannt, was sich der musikbegeisterte Prinz wohl zum Geburtstag gewünscht hat. Der jüngste Sohn von Kate und William scheint allerdings bereits ein Schlagzeug zu besitzen. Wie sein Vater William dem "The Telegraph" zufolge kürzlich berichtet habe, habe sein Sohn großes Interesse an diesem gefunden. "Ich lebe mit den Fingern in den Ohren", scherzte er demnach.