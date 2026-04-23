Prinz Louis, der jüngste Sohn von Prinz William und Prinzessin Kate, feiert seinen achten Geburtstag. Das Paar lässt für die vielen Glückwünsche danken.
Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) bedanken sich für die vielen Glückwünsche zum Geburtstag ihres Sohnes Prinz Louis. Der Jüngste der Familie feiert am heutigen 23. April seinen achten Geburtstag. Nachdem das royale Paar unter anderem über seinen Instagram-Account bereits an dem besonderen Tag ein neues Foto seines Sohnes veröffentlichen ließ, bedanken sich William und Kate auch für die vielen eingegangenen Glückwünsche.