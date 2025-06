Mit Prinzessin Alexandra: König Charles besucht wichtigen Gottesdienst

1 König Charles in der Queen's Chapel in London. Foto: ddp/CAMERA PRESS/ROTA

Anlässlich des 400. Jubiläums der Queen's Chapel nahm König Charles am Mittwochabend an einem Gottesdienst in London teil - begleitet von Prinzessin Alexandra, der Cousine der verstorbenen Queen Elizabeth.











Link kopiert



König Charles III. (76) hat seinen ersten offiziellen Termin nach seiner zweitägigen Kanada-Reise wahrgenommen. Wie unter anderem "The Independent" berichtet, nahm der Monarch am Mittwochabend anlässlich des 400. Jubiläums der Queen's Chapel an einem rund 40-minütigen Gottesdienst in der königlichen Kapelle im Zentrum Londons teil.