1 In Anwesenheit von Prinz William schlossen Hugh Grosvenor und Olivia Henson am Freitag den Bund fürs Leben. Foto: imago images/Cover-Images / imago/i Images

In Anwesenheit von Prinz William ist die Society-Hochzeit des Jahres in England über die Bühne gegangen. Hugh Grosvenor, der Herzog von Westminster, heiratete am Freitag Olivia Henson.











Link kopiert



Am heutigen 7. Juni hat Hugh Grosvenor (33), der 7. Herzog von Westminster, in der gotischen Kathedrale von Chester in Nordengland Olivia Henson (31) geheiratet. Die Eheschließung, die als Society-Hochzeit des Jahres in England gehandelt wird, fand in Anwesenheit des britischen Thronfolgers Prinz William (41) statt. Auch Williams Cousine Prinzessin Eugenie (34) gehörte zu den erlesenen Hochzeitsgästen.