Mit Prinz Harry: Video zeigt Herzogin Meghan hochschwanger beim Tanzen

Es sind Aufnahmen, wie man sie sonst von Mitgliedern der Königsfamilie nicht zu sehen bekommt: Herzogin Meghan (43) hat zum viertem Geburtstag ihrer Tochter Lilibet am Mittwoch ein ungewöhnlich privates Video auf Instagram veröffentlicht. Die Szenen zeigen sie und Ehemann Prinz Harry (40) beim ausgelassenen Tanzen in einem Krankenhauszimmer - und das kurz vor der Geburt ihrer Tochter vor vier Jahren.

Maßnahmen für überfällige Geburt

In dem Clip ist die hochschwangere Herzogin in einem schwarzen Kleid zu sehen, wie sie zu Musik Hüften und Hintern schwingt und versucht, durch die Bewegungen die überfälligen Wehen anzuregen. Harry gesellt sich dazu und zeigt seine ganz eigene Interpretation des Tanzes mit gelegentlich roboterhaft wirkenden Bewegungen. Zwischendurch zieht er sich sogar die Kapuze seines Hoodies über den Kopf.

Lesen Sie auch

"Vor vier Jahren ist auch das passiert", schreibt Meghan zu dem Video. "Beide unserer Kinder kamen eine Woche zu spät zur Welt. Als scharfes Essen, stundenlanges Spazierengehen und Akupunktur nicht geholfen haben - blieb nur noch eine Sache übrig!" Tanzen soll dabei helfen, eine überfällige Geburt einzuleiten.

Dritter Beitrag für Lilibet

Es ist bereits der dritte Geburtstagsbeitrag, den die ehemalige Schauspielerin an diesem Tag für ihre Tochter teilt. Zuvor veröffentlichte sie mehrere schwarz-weiße Aufnahmen: Zum einen ein Strandfoto, das sie Arm in Arm mit der größeren Lilibet zeigt und ein Bild kurz nach der Geburt, bei der sie das Neugeborene an ihre Brust drückt. "Vor vier Jahren ist sie in unser Leben getreten - und jeder Tag ist dadurch heller und besser", schrieb sie dazu.

Außerdem postete sie zwei Fotos von Harry mit seiner Tochter, eins davon ebenfalls kurz nach der Geburt und das andere von hinten mit dem Mädchen an der Hand. "Die süßeste Verbindung, der man beim Entfalten zusehen kann. Papas kleines Mädchen und Lieblingsabenteurerin", hieß es wiederum dazu.

Immer mehr private Beiträge

Die vielen Beiträge der Herzogin sind immer noch ungewohnt. Früher hielten Meghan und Harry ihr Privatleben und besonders ihre Kinder strikt aus der Öffentlichkeit fern. Seit Anfang des Jahres und Meghans Rückkehr auf Social Media nach sieben Jahren hat sich das geändert - eine Strategie, die auch der Vermarktung ihrer Netflix-Serie "With Love, Meghan" und ihrer Lifestyle-Marke "As Ever" dient.

Von Prinzessin Lilibet Diana gab es deshalb bisher kaum Bilder. Sie wurde am 4. Juni 2021 in den USA geboren und erhielt den Namen zu Ehren ihrer Urgroßmutter Queen Elizabeth II. (1926-2022), die in der Familie liebevoll Lilibet genannt wurde. Gemeinsam mit ihrem Bruder Archie (6) lebt sie mit ihren Eltern in Kalifornien, nachdem sich Harry und Meghan 2020 vom britischen Königshaus losgesagt haben.