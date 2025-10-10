Bei der Project Healthy Minds Gala in New York City hat Herzogin Meghan offen über ihre Kinder Archie und Lilibet gesprochen. Gemeinsam mit Ehemann Prinz Harry erhielt sie eine besondere Auszeichnung. Für die Fotografen posierten die beiden Hand in Hand.
Nach Herzogin Meghans (44) Fashion-Week-Debüt in Paris zeigte sie sich wieder vereint mit ihrem Ehemann Prinz Harry (41). Am Donnerstagabend erschienen die beiden bei der Project Healthy Minds Gala in New York City, wo sie den Humanitarians of the Year Award entgegennahmen. In aufeinander abgestimmten schwarzen Outfits präsentierten sie sich elegant: Meghan in einem tailliert geschnittenen Armani-Anzug mit tiefem Ausschnitt, Harry im klassischen Anzug mit Krawatte. Vor den Fotografen hielten die beiden Händchen und Herzogin Meghan warf ihrem Ehemann auf dem schwarzen Teppich innige Blicke zu.