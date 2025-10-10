Bei der Project Healthy Minds Gala in New York City hat Herzogin Meghan offen über ihre Kinder Archie und Lilibet gesprochen. Gemeinsam mit Ehemann Prinz Harry erhielt sie eine besondere Auszeichnung. Für die Fotografen posierten die beiden Hand in Hand.

Nach Herzogin Meghans (44) Fashion-Week-Debüt in Paris zeigte sie sich wieder vereint mit ihrem Ehemann Prinz Harry (41). Am Donnerstagabend erschienen die beiden bei der Project Healthy Minds Gala in New York City, wo sie den Humanitarians of the Year Award entgegennahmen. In aufeinander abgestimmten schwarzen Outfits präsentierten sie sich elegant: Meghan in einem tailliert geschnittenen Armani-Anzug mit tiefem Ausschnitt, Harry im klassischen Anzug mit Krawatte. Vor den Fotografen hielten die beiden Händchen und Herzogin Meghan warf ihrem Ehemann auf dem schwarzen Teppich innige Blicke zu.

Persönliche Worte über die Kinder Als das Paar die Bühne der World Mental Health Day Gala in den Spring Studios betrat, wurde es persönlich. "Unsere Kinder, Archie und Lilibet, sind gerade mal sechs und vier Jahre alt", sagte Meghan laut "People" sichtlich bewegt und hielt einen Moment inne. "Kann man das glauben?" Die Herzogin von Sussex sprach offen über die Herausforderungen, vor denen Eltern in der digitalen Ära stehen. Zwar seien ihre Kinder noch zu jung für Social Media, doch der Tag werde kommen. "Wie so viele Eltern denken wir ständig darüber nach, wie wir die Vorteile der Technologie nutzen können, während wir gleichzeitig vor ihren Gefahren schützen", erklärte die 44-Jährige.

Prinz Harry ergänzte die Ausführungen seiner Frau mit eindringlichen Worten über die Arbeit ihres Parents Network, einer Initiative der Archewell Foundation. "Wir sind heute Abend alle hier versammelt, um uns auf eines der drängendsten Themen unserer Zeit zu konzentrieren", betonte der 41-Jährige. "Dies ist ein entscheidender Moment in unserer gemeinsamen Mission, Kinder zu schützen und Familien im digitalen Zeitalter zu unterstützen." Er machte deutlich, dass betroffene Familien nicht nur gegen Konzerne und Lobbyisten kämpfen müssten, die Millionen in die Unterdrückung der Wahrheit investierten, sondern auch gegen Algorithmen, die darauf ausgelegt seien, Daten um jeden Preis zu sammeln.

Im Rahmen der Veranstaltung gab das Paar eine bedeutende Kooperation bekannt: Ihr Parents Network schließt sich mit ParentsTogether zusammen. Die gemeinnützige Organisation setzt sich für Familien und Online-Sicherheit ein. Diese Partnerschaft soll die Möglichkeiten des Netzwerks insbesondere im Kampf gegen die Gefahren von KI erheblich erweitern.

Meghan dankte zum Abschluss allen Anwesenden für ihre Unterstützung: "Im Namen meines Mannes und mir selbst vielen Dank, dass Sie heute Abend hier sind. Danke für Ihre Unterstützung und dafür, dass Sie an unserer Seite stehen, während wir diese wichtige Arbeit fortsetzen."