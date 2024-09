1 Heidi Klum mit Pony und Polizei-Shirt in Paris. Foto: imago/ABACAPRESS / Gonzalez Alain-Gil/ABACA

Edgy statt Glamour: Heidi Klum hat bei ihrem zweiten Laufsteg-Auftritt in Paris eine ganz neue Seite von sich präsentiert. Dafür trennte sie sich - scheinbar - sogar von ihrer langen Mähne.











Nach ihrem Runway-Comeback nach sieben Jahren bei der L'Oréal-Show am Dienstag in Paris ist Supermodel Heidi Klum (51) am Freitag (27. September) noch einmal in der französischen Hauptstadt über den Laufsteg stolziert - diesmal in einem komplett neuen Look.