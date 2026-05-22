Mit Penélope Cruz als Gaststar: Favorit auf Goldene Palme? 16 Minuten Applaus für The Black Ball

Mit tränenerstickter Stimme dankten Los Javis dem Cannes-Publikum - und sandten dabei eine politische Botschaft. Ihr Film "The Black Ball" über 85 Jahre Spaniens queere Geschichte wurde mit 16 Minuten Applaus gefeiert.
Sechzehn Minuten. So lange blieb das Publikum im Grand Théâtre Lumière auf den Beinen und applaudierte, nachdem "La Bola Negra" ("The Black Ball") seine Weltpremiere im Wettbewerb der Filmfestspiele von Cannes gefeiert hatte. Das spanische Regisseur-Duo Javier Ambrossi (41) und Javier Calvo (35) - bekannt als Los Javis - stand sichtlich bewegt auf der Bühne, während der Applaus nicht abreißen wollte. Es war der erste Cannes-Wettbewerbsbeitrag ihrer Karriere.