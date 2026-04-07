Kaum eine Figur in "Dahoam is Dahoam" hat die Serie so geprägt wie die von Ursula Erber. Nach knapp 20 Jahren hat die Schauspielerin sich entschieden, Lansing hinter sich zu lassen. Zu ihrer Abschiedsfolge richten Kolleginnen und Kollegen liebevolle Worte an das Serien-Urgestein.
Am 7. April wird es "Ganz staad" in Lansing. "Dahoam is Dahoam"-Urgestein Ursula Erber (92) wird zum letzten Mal in der beliebten BR-Serie zu sehen sein. Nach fast 20 Jahren in der Rolle der Theresa "Theres" Brunner, die von einigen Figuren und eingefleischten Fans liebevoll Uri genannt wird, zieht die 92-Jährige einen Schlusstrich.