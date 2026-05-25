Der jüngste Bruder von Macaulay Culkin ist erstmals Vater geworden. Rory Culkins Freundin Kate Arizmendi brachte am 23. Mai ein Mädchen zur Welt - mit einem ebenso ungewöhnlichen wie klangvollen Namen.
Zuwachs in der berühmten Culkin-Familie: Rory Culkin (36), der jüngste der fünf Brüder um Macaulay Culkin (45), ist zum ersten Mal Vater geworden. Seine Freundin, die Kamerafrau Kate Arizmendi (38), brachte am Samstag, dem 23. Mai, ein Mädchen zur Welt. Das Kind trägt den außergewöhnlichen Namen Havoc Moon.