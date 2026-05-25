Der jüngste Bruder von Macaulay Culkin ist erstmals Vater geworden. Rory Culkins Freundin Kate Arizmendi brachte am 23. Mai ein Mädchen zur Welt - mit einem ebenso ungewöhnlichen wie klangvollen Namen.

Zuwachs in der berühmten Culkin-Familie: Rory Culkin (36), der jüngste der fünf Brüder um Macaulay Culkin (45), ist zum ersten Mal Vater geworden. Seine Freundin, die Kamerafrau Kate Arizmendi (38), brachte am Samstag, dem 23. Mai, ein Mädchen zur Welt. Das Kind trägt den außergewöhnlichen Namen Havoc Moon.

Die Geburt machte Kate Arizmendi am darauffolgenden Tag in ihren Instagram-Storys öffentlich. Sie teilte dort ein Foto des schlafenden Neugeborenen, eingewickelt in eine Decke, und schrieb dazu: "Wir sind so in dich verliebt." Ein weiteres Bild zeigte das Mädchen mit weit aufgerissenen Augen, noch in Krankenhausbetten - offenbar kurz nach der Geburt. "15 Minuten, nachdem ich sie herausgepresst hatte - und schon so hellwach und voller Lebensfreude", kommentierte Arizmendi.

Kennengelernt am Set

Rory Culkin und Kate Arizmendi sind laut einem Bericht des US-Portals "TMZ" seit 2023 ein Paar. Arizmendi ist in der Filmbranche keine Unbekannte: Als Kamerafrau arbeitete sie unter anderem an der Thrillerserie "Succession" sowie an dem preisgekrönten Film "Swallow" mit. Ihre Schwangerschaft hatte sie im Januar öffentlich gemacht.

Rory war zuvor mit Sarah Scrivener verheiratet, die er 2010 bei den Dreharbeiten zu "Scream 4" kennenlernte. Als Schauspieler machte er sich unter anderem mit seiner Rolle in "Lords of Chaos" einen Namen.

Zahlreiche Cousins und Cousinen

Havoc Moon hat in der Familie direkt eine ganze Schar an Cousins und Cousinen. Macaulay Culkin und seine Frau Brenda Song wurden am 5. April 2021 erstmals Eltern - ihr Sohn trägt den Namen Dakota, in Erinnerung an die verstorbene Schwester der Culkins. Weniger als zwei Jahre später kam Sohn Carson hinzu.

Oscarpreisträger Kieran Culkin ist bereits dreifacher Vater. Mit seiner Frau Jazz Charton hat er eine Tochter namens Kinsey Sioux, einen Sohn namens Wilder Wolf - und ein drittes Kind, das im Herbst 2025 auf die Welt kam.