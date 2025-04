Mit Parade und Überflug: Italiens Präsident empfängt Charles und Camilla in Rom

Am zweiten Tag ihres Staatsbesuchs in Italien wurden König Charles und Königin Camilla von Sergio Mattarella empfangen. Der italienische Präsident ehrte das Königspaar mit einer Parade und einem besonderen Überflug.

Einen Tag nach ihrer Ankunft in Rom wurden König Charles III. (76) und Königin Camilla (77) am Dienstagvormittag offiziell von Italiens Präsident Sergio Mattarella (83) begrüßt. Im Hof seines Dienstsitzes, dem Quirinalspalast, empfingen Mattarella und seine Tochter Laura (58) das Königspaar, das von einer berittenen Präsidentenparade begleitet wurde.

König Charles war in einem dunkelblauen Nadelstreifenanzug mit gemusterter blauer Krawatte gekleidet, Camilla sorgte in einem kornblumenblauen Mantelkleid für einen Farbtupfer. Dazu kombinierte sie die "Prince Albert's Sapphire Brooch", eine blaue Saphir-Brosche, die Königin Victoria (1819-1901) gehörte und 8 Millionen Pfund (rund 9,3 Millionen Euro) wert sein soll.

Spektakulärer Überflug in Landesfarben

Während der offiziellen Begrüßung gab es einen spektakulären Überflug der italienischen Kunstflugstaffel "Frecce Tricolori" und den "Red Arrows" der britischen Royal Air Force in den jeweiligen Landesfarben. Anschließend kamen der Präsident und der König zu einem privaten Gespräch zusammen, während Laura Mattarella Königin Camilla durch den Palast führte.

"Es war eine Freude, Präsident Mattarella im Quirinalspalast zu treffen", heißt es auf dem Instagram-Account der Royal Family. "Der heutige Besuch würdigt die warme und besondere Beziehung sowie die historischen Verbindungen zwischen unseren beiden Ländern."

Laut britischen Medien legen Charles und Camilla am Dienstagnachmittag noch einen Kranz am Grab des unbekannten Soldaten am Altare della Patria nieder und besuchen das Kolosseum. Am Abend nimmt das Königspaar an einem Empfang mit Mitgliedern der britisch-italienischen Gemeinschaft teil.

Staatsbankett zum Hochzeitstag

Auch das übrige Programm des viertägigen Staatsbesuchs in Italien ist straff durchgeplant. Charles wird als erster britischer Monarch überhaupt eine Rede vor beiden Kammern des italienischen Parlaments halten. Am Mittwochabend wird Sergio Mattarella ein Staatsbankett für den britischen Monarchen und seine Ehefrau im Quirinalspalast abhalten. Das Paar feiert an diesem Tag seinen 20. Hochzeitstag. Ursprünglich war auch ein Besuch im Vatikan geplant, der jedoch aufgrund der Erkrankung von Papst Franziskus (88) verschoben wurde.

In der historischen Stadt Ravenna wird das Paar am Donnerstag schließlich den 80. Jahrestag der Befreiung der Provinz durch alliierte Streitkräfte würdigen. Anschließend geht es für Charles und Camilla zurück in die Heimat.