Mit Oscarpreisträger Cillian Murphy: Kleine Dinge wie diese: Der beste Film, der nie ins Kino kam?

Schon Anfang 2024 feierte der Film "Kleine Dinge wie diese" seine Premiere auf der Berlinale. Ins hiesige Kino schaffte es das Drama mit Cillian Murphy aber nie.
Der Eröffnungsfilm der Berlinale 2024, ausgezeichnet mit dem Silbernen Bären (Beste Nebenrolle für Emily Watson, 58) und mit Oscarpreisträger Cillian Murphy (49) in der Hauptrolle. Trotz dieser Prädikate schaffte es der Film von Tim Mielants (45), der auf dem gleichnamigen Roman von Claire Keegan basiert, nie in ein deutsches Kino - und das ist ein Jammer. "Kleine Dinge wie diese" ist der Appell für mehr Zivilcourage und gegen die "Das geht mich nichts an"-Mentalität, der dieser Tage relevanter denn je geworden ist.